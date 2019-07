A Reims, le Luchrone démarre sa deuxième vie

Reims, France

"L’œuf" a quitté la cour du Lycée Saint Jean-Baptiste de la Salle, rue Gerbert pour rejoindre le parc des Arènes du Sud. Mais il faudra patienter jusqu’à l’inauguration pour voir le Luchrone à nouveau briller, le temps de rénover entièrement ce parc méconnu des Rémois. "Pour le moment, c'est un parc avec des chemins qui ne mènent nulle part, il n'a pas très joli, c'est vrai mais on va le rénover de fond en comble et il deviendra un écrin pour le Luchrone," explique Pascal labelle, l'adjoint au maire délégué à la culture et au patrimoine, "là-bas sera dévoilé la nouvelle scénographie sur laquelle a travaillé l'artiste Alain Le Boucher, il y a de nouvelles couleurs et j'espère qu'il sera présent à l'inauguration." ajoute-t-il.

L'inauguration sera l'occasion de découvrir les nouvelles lumières, ce sera encore plus spectaculaire, plus scintillant, plus éblouissant et à cet endroit, il n'y aura pas de pollution lumineuse pour admirer cet oeuvre technologique - Pascal Labelle, adjoint à la culture

L'opération de levage est maintenant terminé

Après un voyage d’une vingtaine de minutes dans les airs, le Luchrone a pris place en d’après-midi, sur le camion qui doit le conduire au parc des Arènes du Sud en convoi exceptionnel. "Une opération délicate et spectaculaire" sous les yeux des étudiants, des professeurs, des mécènes, des entreprises qui ont participé à la rénovation de l'oeuvre.

Un véritable projet pédagogique

Au Lycée Saint Jean-Baptiste de la Salle, les lycéens ont redonné une seconde jeunesse au Luchrone, installé pour la première fois place de la République à Reims en 1989. "300 élèves ont participé pendant toute la durée du projet, pendant les 3 ans qu'ont duré la rénovation," explique Eric Moreau, le directeur de l'établissement scolaire, "un challenge technique et pédagogique," rappelle-t-il, "on avait banco lorsque cela nous a été proposé, mais parfois on a déchanté, on a douté. A cause de problèmes d'étanchéité, électriques, des lampes cassés, les cordons LED défectueux .... On n'en menait pas large. Mais grâce à l'équipe pédagogique, aux entreprises qui nous ont épaulées, aux professeurs et bien sûr aux élèves, on a surmonté les difficultés pour arriver à ce résultat."

C'est une fierté, de l'émotion et un défi relevé. 3 ans de travail et de découverte de la culture pour nos élèves - Eric Moreau, le directeur du Lycée Saint Jean-Baptiste de la Salle

Installé en 1989, le Luchrone avait quitté le rond-point de la place de La république en 2009 à cause des travaux. Et il était un peu abandonné ... Dix ans après, cette œuvre métallique de 6 mètres de haut, reprend possession de l'espace public. Les élèves ont mis énormément de cœur à l’ouvrage pour livrer le Luchrone à la ville de Reims et surtout pour obtenir une bonne note ! Car le projet a fait l’objet d’une épreuve au Baccalauréat.