A Rennes, la grande roue du marché de Noël séduit les familles

Il y a un an, la grande roue s'était installée à Rennes à l'occasion de la foire d'hiver. Cette année, elle a déménagé avec le marché de Noël sur le mail Mitterrand.

Dès 10h30 ce dimanche matin, plusieurs personnes faisaient la queue au pied de l'imposante grande roue de 35 mètres de haut. "Pour la monter, ça nécessite six personnes pendant trois jours", indique Franck Beaumont, propriétaire du manège. Depuis son ouverture vendredi, plusieurs personnes sont déjà montées dans les nacelles malgré le mauvais temps pour admirer Rennes vue d'en haut :

C'est un nouveau marché de Noël avec un nouvel emplacement, beaucoup plus grand et plus beau, donc on va voir si ça plait aux rennais. C'est féerique pour les enfants, c'est merveilleux avec les Pères Noël en décoration"

Une vue à 360 degrés sur Rennes

D'en haut, on aperçoit la cathédrale et le centre-ville, ainsi que la Vilaine en contrebas. "On voit tout Rennes. Même la maire qui est montée à bord pour l'inauguration était étonnée qu'on voit si loin" explique Franck Beaumont.

Malgré les nuages, tout le centre-ville de Rennes est visible © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Pour admirer la vue, les passagers de chaque nacelle ont droit à un arrêt d'une minute au point le plus haut de la grande roue, le temps de faire des photos et de faire des signes de la main à ceux restés en bas, comme Pauline, 5 ans, trop intimidée à l'idée de monter si haut en compagnie de son frère, son cousin et son grand-père. Monter sur une grande roue, c'est pour eux une première. Gabriel, 9 ans, est séduit par le panorama :

J'habite à Saint-Malo et je vais assez souvent à Rennes, mais j'ai jamais vu la ville d'en haut comme ça !

La grande roue est ouverte tous les jours, de 10 h à 20 h, et le week-end jusqu’à 21 h. Comptez 5 euros par personne par personne, pour environ 8 minutes à bord.