À Rennes, la guinguette La Basse Cour rouvre ses portes pour une troisième saison consécutive

Avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, la saison signe aussi le retour des guinguettes en Bretagne. Sur Rennes, on compte près de quatre guinguettes comme celle près du chemin de halage : La Basse Cour. Et sur place, les clients ne manquent pas d'idées pour décrire ce lieu à deux pas de la ville : "Paradisiaque", "bucolique", "agréable", "relaxant".

ⓘ Publicité

L'année dernière, la Basse Cour avait connu un record de fréquentation et espère faire mieux. "On vient souvent en famille, car ce n'est pas très loin de chez nous et pourtant on a le sentiment d'être dépaysé", explique Allan, client régulier. "On n'est pas les uns sur les autres. C'est vraiment un lieu idéal pour nous", sourient Éric et Maryse.

La Basse Cour, une guinguette rennaise qui rouvre ses portes pour la 3e année consécutive © Radio France - Valentin Plat

Un redémarrage attendu par l'un des fondateurs de cette guinguette, Nicolas Bon. "C'est une année charnière, après celle de l'an passé. Il faut confirmer mais je n'ai pas de doute là-dessus", explique ce dernier, l'un des cinq salariés à temps plein. C'est à la sortie de la crise Covid que le lieu est né avec pour objectif : faire comme si on restait chez soi, tout en découvrant des produits locaux.

La Basse Cour, une guinguette rennaise qui rouvre ses portes pour la 3e année consécutive © Radio France - Valentin Plat

"On travaille avec des producteurs locaux comme avec le Jardin des Mille Pas, juste à côté de chez nous. Cela nous permet de faire des recettes à la carte en fonction de la saison et de permettre aux clients de découvrir de nouvelles choses", explique Nicolas Bon.

La Basse Cour, une guinguette rennaise qui rouvre ses portes pour la 3e année consécutive © Radio France - Valentin Plat

Un lieu qui se veut aussi solidaire. "Les verres sont consignés et le principe est simple. Proposer aux clients de donner cette consigne afin d'offrir des repas ou des moments de vies aux personnes dans le besoin. C'est pourquoi, on travaille avec les associations de quartier comme à Cleunay", explique le co-fondateur.

La Basse Cour, une guinguette rennaise qui rouvre ses portes pour la 3e année consécutive © Radio France - Valentin Plat

La guinguette la Basse Cour est ouverte du mercredi au samedi, de 15h à minuit, et le dimanche de 14h à 22h. Chaque vendredi, un DJ se produit sur la scène de la guinguette et le samedi, cette même scène est réservée aux artistes locaux.