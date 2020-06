A Rennes, le cinéma Arvor ouvrira à 00h01 le lundi 22 juin

Ils attendent cela depuis des semaines. Lundi 22 juin, les salles de cinéma pourront rouvrir dans tout le pays après avoir été plongées dans le noir le plus complet pendant trois mois. Un vrai soulagement pour celles et ceux qui gèrent ces salles au quotidien et qui ont vu leur trésorerie fondre comme neige au soleil.

Des mesures sanitaires à respecter

Les mesure sanitaires devront bien sûr être respectées. Port du masque obligatoire dans le hall d'entrée mais possibilité de le retirer une fois installé à sa place. Une distance d'un mètre devra être respectée entre les spectateurs, sauf si vous venez en famille. La capacité des salles sera de fait réduite.

Pour fêter cette réouverture et le retour du public, le cinéma l'Arvor à Rennes a décidé de marquer le coup. A l'image de ce qui a pu être fait lors de la réouverture des salons de coiffure, la salle de cinéma ouvrira ses portes aux spectateurs dès 00h01 ce lundi 22 juin.

Un film culte des frères Cohen

Pour l'occasion, c'est un film culte qui sera proposé au public. La direction de l'Arvor a choisi de projeter "The Big Lebowski" des frères Cohen. Un film sorti en 1998 qui raconte comment la vie d'un homme paresseux va prendre un nouveau tournant lorsqu'il va être passé à tabac par des malfaiteurs qui l'ont confondu avec un homonyme.

Les places seront en vente très prochainement en ligne au tarif unique de 6 euros.