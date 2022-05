A Rennes, le marché des Lices fête ses 400 ans

C'est un rendez-vous incontournable pour de nombreux rennais et rennaises le samedi matin : le marché des Lices. Cette année, le marché fête ses 400 ans. Pour l'occasion, Destination Rennes organise des visites guidées de la place et ses alentours, durant tout l'été. Préparez-vous à découvrir ou re découvrir le marché des Lices et tous ses secrets … "Je commence la visite en expliquant l'origine du nom de la place", rapporte Philippe Bohuon, adjoint à l’animateur du patrimoine chez Destination Rennes. Ensuite, les visiteurs sont amenés aux abords des halles avant de rentrer à l'intérieur et d'en apprendre plus sur l'architecture du lieu. La visite dure une heure environ et s'achève aux portes mordelaises.

Une fresque réalisée aux abords des halles

A l'occasion des 400 ans du marché des Lices, deux artistes rennais, Bims et Brez, ont réalisé une œuvre de street art de 60 mètres de long. Une fresque colorée qui s'inspire directement du marché. "On retrouve les briques de la halle Martenot, les couleurs des piliers forgés et des références à des produits du marché", explique l'artiste Brez. Les deux rennais ont mis 4 jours pour réaliser la fresque, créée sur les palissades du chantier du futur hôtel Mama Shelter.

La fresque a été réalisée en 4 jours par les deux artistes rennais © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La fresque restera sur la place des Lices jusqu'à la fin de l'été. Les visites, elles, continueront jusqu'à la fin de l'année.

Des places limitées

La prochaine visite guidée, c'est samedi 14 mai à 15h30 mais attention, les places sont limitées! Les réservations se font à l'office de tourisme de Rennes ou directement sur leur site internet.