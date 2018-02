Depuis vendredi, 438 exposants (agences de voyages, offices de tourisme) occupent le Parc des Expositions de Rennes pour proposer des séjours en France comme à l'étranger. Les visiteurs sont au rendez-vous, en recherche de conseils et informations.

Rennes, France

Samedi matin, la foule a commencé à se presser dans les allées dès l'ouverture. Que l'on cherche quoi visiter dans les Côtes-d'Armor, l'Ardèche ou bien que l'on prévoit tout un parcours à travers la Sibérie russe, le salon international du tourisme regroupe suffisamment d'exposants pour offrir à tous des renseignements, et une aide à la préparation du voyage.

Des visiteurs qui boudent les réservations en ligne

Le succès est toujours au rendez-vous car beaucoup préfèrent faire ce déplacement plutôt que de réserver leur séjour en ligne, sur l'un des nombreux sites internet qui le proposent. "Je préfère le contact humain !", explique Marithé, qui vient chaque année avec son époux pour préparer leurs vacances. Après avoir fait un premier voyage dans les îles Canaries, ils envisagent de partir en mars à Tenerife. Plutôt qu'une simple réservation sur internet, ils préfèrent prendre une demi-heure avec une agence de voyage présente au salon pour obtenir des détails sur les différents séjours possibles.

A l'entrée, les stands qui promeuvent le tourisme en Bretagne occupent l'espace © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"Les gens regardent d'abord les beaux magazines qu'on a sur le stand, explique Céline Thomas, qui travaille pour une agence de tourisme du Finistère. Ensuite ils nous demandent des informations".

C'est exactement ce que s'apprêtent à faire Jacky et Marie, plusieurs catalogues dans les bras et toujours indécis quant à la destination de leurs prochaines vacances. "Ici, il y a des échanges, on peut poser des questions, s'enthousiasme Marie. Sur internet, c'est impossible !".

Sur internet, compliqué aussi de trouver facilement des informations lorsqu'on a besoin d'un séjour adapté, en raison d'un handicap ou d'un problème de santé. Au salon, les professionnels prennent le temps d'élaborer des séjours spécifiques pour les personnes à mobilité réduite.

Donner un premier aperçu des destinations

Découvrir une destination au salon international du tourisme permet d'avoir une vision plus précise des lieux qu'avec de simples photos ou vidéos en ligne. Pour attirer les curieux, notamment les plus jeunes, l'aquarium de Saint-Malo présente ainsi sur son stand des animaux en peluche, identiques à ceux qui nagent dans les bassins.

Le stand de Mahay expédition © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Sur le stand qui propose des activités trekkings et balades à Madagascar, Santatra Tamin a placé sur la table des mets locaux : "on a de la noix de coco râpée avec du sucre roux ou blanc, on a aussi des cacahuètes sucrées pour les apéros. _Ça attire les gens de pouvoir gouter !_" plaisante Santatra. Certains stands, comme celui du spectacle Dans la nuit, Liberté ont plutôt misé sur la scénographie.

Le salon international du tourisme se poursuit dimanche de 10 heures à 18 heures. Compter 5,50 euros par personne pour l'entrée.