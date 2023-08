A Rock en Seine, une opération de prévention pour tester la santé auditive des festivaliers

"Tu as déjà vu un ORL ? Non jamais ? D'accord, alors dans deux minutes, on te fera un petit test auditif, même si ce n'est pas les conditions idéales, ça nous permettra de faire un point." Un par un, des festivaliers font la queue devant le stand d'Audio 2000 pour faire tester leur audition pendant le festival Rock en Seine. Entre deux concerts, Chiara est venue faire son bilan et elle est plutôt confiante : "Je pense que je suis assez prudente : là j'ai pris des bouchons d'oreilles, j'en prends à chaque concert ou festival, et même je ne mets jamais le son à fond dans mes écouteurs, donc je fais déjà attention. Mais je me dis que si mon audition est endommagée, je me dis que pour mes potes qui ne se protègent pas assez, ça doit être catastrophique ! On en a déjà parlé à l'école mais je trouve qu'on ne fait pas assez de tests, surtout nous les jeunes, alors qu'on écoute énormément de musique avec des casques ou des écouteurs."

A l'inverse, Valentin s'attend à de mauvais résultats : "Je sens en vieillissant que j'entends de moins en moins bien, et je n'y fais pas forcément attention : j'ai fait beaucoup de concerts, beaucoup de boîtes de nuit, j'écoute ma musique assez fort. Je sais que je devrais faire attention, mais je ne le fais pas, donc ça me semble logique d'avoir une petite perte quand on ne surveille pas assez son audition", ajoute-t-il.

Préserver son audition le plus tôt possible

Dans la file d'attente, un groupe de trois filles arrive : Eden, déjà appareillée pour son audition, et ses deux amies, Lisa et Marylou. Pour elles, il faut sensibiliser aux dangers de la perte d'audition : "Pour avoir fait plusieurs festivals, on sent les effets de la musique trop forte comme les acouphènes, et surtout il y en a qui ne veulent pas mettre de protections auditives car ils prétendent que ça gâche le concert, qu'on n'entend pas bien avec, alors que c'est complètement faux !" explique Marylou. "On ne se rend pas compte mais la musique fait baisser l'audition, et notre génération perd l'audition de plus en plus jeune alors que ce sont des problèmes qui arrivent normalement aux vieilles personnes", complète Eden.

Jordan Delamarre, responsable chez Audio 2000 se réjouit du succès de l'opération : la marque a prévu de faire près de 1.000 tests auditifs et de distribuer autour de 40.000 bouchons anti-bruit aux festivaliers. "Le public est assez large, on a à la fois des personnes très jeunes et d'autres un peu plus âgées", décrit-il. "C'est intéressant de voir les jeunes se sensibiliser à leur audition." Car la prévention auditive doit commencer le plus tôt possible : "L'oreille interne est constituée de cellules ciliées, comme des cils sur les yeux, et si elles sont exposées à des sons trop importants, elles peuvent se casser. C'est ce qui peut donner des pertes d'audition ou des acouphènes, qui durent plus ou moins longtemps. Notre mission de prévention est surtout tournée vers les jeunes, car lorsqu'on a une perte auditive, il est très difficile voire impossible de récupérer ce qu'on a perdu ! Or, les jeunes ont un capital auditif très important, donc ils doivent absolument le conserver."

Alors pour préserver son audition en concert, il est conseillé de s'éloigner des enceintes, de porter des bouchons d'oreilles et de faire des pauses de 30 minutes toutes les deux heures.