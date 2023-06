A Rodilhan, la manade de la Vistrenque visée par l'alliance anticorrida avant la fête votive

C'est la fête votive de Rodilhan (Gard) ce week-end. Deux jours de fête. Avec notamment la vingtième anniversaire de la manade de la Vistrenque. Mais l'alliance anticorrida monte au créneau, et a envoyé un courrier au maire, Patrice Planes.

Pourquoi ? Pour une vieille histoire en fait : à Cavillargues, en 2016, l'alliance anticorrida avait déjà dénoncé des faits de maltraitance sur les taureaux de cette manade; "Le point culminant des mauvais traitements avait été atteint avec l’usage d'un pistolet électrique pour faire sortir les taureaux du camion", indique l'alliance anticorrda.

ⓘ Publicité

Claire Starozinski, présidente de l'Alliance Anticorrida, attend toujours une réponse de la mairie.

loading

Le propriétaire de la manade de la Vistrenque, quant à lui, invite les membres de l'alliance anticorrida à venir le rencontrer ce week-end.

loading

Cristel Pérez est propriétaire de la manade de la Vistrenque, au lieu-dit "Boisset", à Manduel. Selon lui, l'alliance anticorrida cherche surtout à se faire "un coup de pub".

loading

Le programme ce samedi

A 9h déjeuner au pré. Puis à 10h animation pour les enfants et abrivado bandido à 12 avec.. la manade de la Vistrenque.

Il y a aussi un taureau piscine à 17h, et un autre abrivado bandido à 19h et un dernier à 22h.

.

La lettre de l'alliance anticorrida au maire de Rodilhan

"

J'apprends que, pour ses 20 ans, la manade La Vistrenque animera toutes les manifestations de rue du samedi 1er juillet (abrivados bandidos etc.) et également le dimanche, à Rodilhan (voir PJ).

À Cavillargues, en 2016, des faits de maltraitance sur les taureaux de la manade éponyme avaient été constatés. Le point culminant des mauvais traitements avait été atteint avec l’usage d'un pistolet électrique pour faire sortir les taureaux du camion. Les habitants avaient été scandalisés par les mugissements provoqués par les décharges. Les taureaux étaient apathiques car ils avaient été enfermés près de huit heures dans un camion, stationné en plein soleil…

Au cours de l'entretien qu'il m'avait accordé, le maire de Cavillargues, Laurent Nadal, m'avait assuré qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que ce genre de pratiques ne se reproduisent plus et qu'il ne ferait évidemment plus appel aux services de ce manadier.

La manade de la Vistrenque n'en était pas à son coup d'essai. Plusieurs plaintes avaient été déposées à l'encontre du manadier qui avait été l'objet de contrôles spécifiques de la Direction départementale de la protection des populations du Gard. L'homme était, de fait, en délicatesse avec le Groupement des manadiers d'abrivado, qui prône la solidarité, l'éthique et le respect des êtres humains, au même titre que celui des animaux. L'association avait donc mis son véto à l'intégration de la manade de la Vistrenque « pour des questions d'éthique », m'avait affirmé un membre du bureau.

Vous comprendrez donc mon inquiétude à la lecture de cet article.

Par conséquent, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance, en tant que premier magistrat de la commune, de veiller tout particulièrement au bien-être des taureaux et des chevaux, de leur arrivée à Rodilhan jusqu'à leur départ, et de m'en donner acte.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de ma très haute considération.

Claire Starozinski

Présidente"