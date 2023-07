À Romans-sur-Isère, des petits champions participent au Mondial de pétanque

Ils étudient la topologie du terrain avant de jeter une boule, portent une tenue à la couleur de leur club, se tapent dans la main après un tir ou un point réussi, parlent stratégie entre deux lancers. Ces jeunes boulistes font partie de la crème de la crème de leur classe d'âge, ils sont plus d'un millier d'inscrits sur les quatre jours de compétition à Romans-sur-Isère, de 5 à 17 ans. Cela en fait, selon l'employé de la Pétanque Romanaise (club local) et speaker de l'événement, Stéphane Garin, "la plus grosse compétition jeunes au monde".

Des futurs champions

Parfois encore très jeunes, ils se comportent comme les "grands", ces champions de pétanque qu'ils regardent parfois à la télévision. Mais plus que les champions, quand on demande ce qui les a poussé vers la pétanque, la réponse est quasi systématique : "c'était mon papa". Bouliste, de père en fils, c'est le cas de Preston, 11 ans, originaire du Tarn mais désormais licencié à Romans-sur-Isère. "Un phénomène", dit Damien, celui qui coache la doublette ce jour-là car Preston fait équipe avec son fils. "Déjà mature, il analyse tout, et puis très adroit au tir", commente Stéphane Garin. À le voir jouer, on ne peut que sortir étonné de son adresse : il ne rate quasiment jamais un tir. "J'ai rarement vu ça à son âge", ajoute Damien. À côté, Teddy, le papa de Preston, suit de l'œil son fils : il a arrêté ses propres compétitions pour suivre le jeune crack.

Liam, Noé et Luis, du club de Bourg-Saint-Andéol, la "Petite Boule Bourguesanne" © Radio France - Alexandre Berthaud

Investissement des familles

Pourtant, Preston a perdu un match de poules, en doublette, le vendredi matin : c'était face aux double champions d'Ardèche catégorie Minimes (9, 10 et 11 ans), Liam et Noé, de la Petite Boule Bourguesanne, à Bourg-Saint-Andéol. Ces deux-là aussi ont pris le goût de la pétanque de leur père : ils ont commencé à jouer à quatre ans seulement. "Le plus dur, c'est de faire des bib'", commente Liam. C'est difficile ? "Là j'en ai fait toute la partie", sourit le jeune, faisant rire sa mère, et celle de Noé. "J'ai découvert ce monde de la pétanque avec mon mari, puis les compétitions comme ça avec mon fils", témoigne Rosemarie, "on parcourt la France, les week-ends, ça nous prend énormément de temps, mais on vit intensément les émotions, on a la boule au ventre quand ils sont en finale". "Les voir évoluer, progresser, c'est vraiment plein de fierté pour moi", ajoute Stéphanie, maman de Liam et elle aussi ancienne joueuse en compétition.