A Roubaix, une carte du matrimoine, pour ne pas oublier les femmes qui ont marqué l'histoire de la ville

Où sont les femmes dans l'histoire de Roubaix? Quelles traces en a-t-on gardé? La ville s'intéresse justement de près à la question et vient même de créer une carte interactive de ce matrimoine. Tout a débuté il y a trois ans par un rapport sur l'égalité femmes hommes, obligatoire pour les collectivités. La municipalité s'est intéressée aux noms de rues et a fait ce constat frappant: sur 600 recensées, une dizaine seulement portaient des noms de femmes.

Qui pouvait s'imaginer que derrière la rue Boucicaut il y avait en fait une femme: Marguerite Boucicaut?

La ville a donc d'abord fait tout un travail pour les identifier et s'est rendue compte qu'elles étaient parfois seulement à moitié présentes. C'est le cas de Marguerite Boucicaut, cette femme d'affaires et bienfaitrice à l'origine du grand magasin le Bon Marché à Paris, mais aussi de la pouponnière de Roubaix. "Qui pouvait s'imaginer que derrière la rue Boucicaut, il y avait en fait Marquerite? " s'amuse Muriel Chochois, directrice de la mission médiation à la mairie. Autre exemple, la rue Thècle, du nom de Dame Thècle, une femme très pieuse qui souhaitait évangéliser la ville au Xè Siècle?

La carte est destinée à être enrichie grâce aux contributions des roubaisiens - ville de Roubaix

La ville en a donc élaboré une carte interactive avec tous ces parcours très différents."Ce que j'aime, c'est cette diversité" relève Véronique Langlet, conseillère municipale en charge du patrimoine. "Il y a aussi bien une résistante qu'une reine de beauté ou encore une certaine Amélie, une cultivatrice qui s'est enrichie et dont la famille a tout simplement fondé les Trois Suisses."

Une trentaine de femmes sont actuellement recensées, mais la ville veut aller plus loin et elle fait appel pour cela à la mémoire des roubaisiens. Muriel Chochois est en effet persuadée qu'il y a encore des centaines d'histoires à raconter. "Roubaix est une ville tellement jeune. Il faut du temps pour voir se former une mémoire collective. Mais dans quelques années, on verra certains se souvenir d'une institutrice qui a aidé les jeunes algériens, ou d'une ouvrière particulièrement engagée. "

Que les roubaisiens se rassurent, il ne s'agit pas débaptiser les noms de rue, mais la ville compte travailler avec des historiens locaux, pour que ces parcours de femmes soient par exemple étudiés dans les écoles. Elle envisage aussi des circuits de découverte dans la ville, sous ce nouveau jour, celui du matrimoine.