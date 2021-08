À Rouen, Elodie garde vos animaux de compagnie pendant les vacances

Elodie Evrard occupe son été avec son entreprise de pet-sitting, à Rouen. Elle rend visite à des animaux de compagnie, comme Pile-Poil et Raoul.

Elodie Evrard entame sa tournée de visites dans le nord de Rouen, vendredi 30 juillet 2021. Elle vient prendre des nouvelles de Pile-Poil et Raoul, deux chats gris dont les propriétaires sont partis le matin-même en vacances. Depuis trois mois, Elodie a créé "Les Pattounes de Velours", son entreprise de petsitting, c'est-à-dire de gardiennage d'animaux de compagnie.

"J'ai remarqué que beaucoup de propriétaires cherchaient des personnes pour garder leurs animaux autour de Rouen et comme il n'y avait pas grand monde à répondre, je me suis lancée", explique la jeune femme de 20 ans.

Depuis le début de l'été, son activité tourne à plein régime. "Je m'occupe de sept animaux sur quatre jours et je suis occupée jusqu'à la fin du mois d'août, surtout à partir du 15 août quand les gens partent en vacances", se réjouit-elle. Les vacances d'été sont souvent un moment critique pour les animaux de compagnie, qui sont plus souvent victimes d'abandon.

Titulaire d'un baccalauréat professionnel canin-félin, elle sait comment s'occuper d'animaux de compagnie et prend le temps de jouer avec eux. © Radio France - Théo Boscher

Son été est déjà bien occupé

Pour Raoul et Pile-Poil, rien de bien compliqué puisque les deux chats sont allongés lascivement sur les canapés de la maison. Elodie doit simplement remplir leur gamelle, vérifier la litière et les faire se dégourdir les pattes. "Je dois quand même prendre du temps avec chacun d'eux parce que, pour des animaux, le départ de leurs maîtres peut être un réel traumatisme. Donc j'essaie de passer le maximum de temps avec chaque animal."

Il faut dire qu'Elodie s'y connaît en animaux. Elle en a onze chez elle, des chiens, des chats, un cochon d'Inde et des perruches. Mais surtout, elle est titulaire d'un baccalauréat professionnel canin-félin qui lui apporte une expertise supplémentaire : "Je peux dire quand ils ne mangent pas bien ou qu'ils ont un petit problème de santé. Et avec mon diplôme et mon statut d'entrepreneuse, j'ai aussi une assurance, ce qui rassure les propriétaires."

Une touche professionnelle et une assurance

C'est le cas de Cyrille, le maître de Pile-Poil et Raoul, joint par téléphone à la fin de la visite : "Habituellement, nous les confions à de la famille. Mais là, il n'y avait personne, nous étions coincés. Alors nous avons fait appel à Elodie car nous voulions qu'un contrat soit établi et signé. En plus le contact est bien passé avec elle."

En bonne entrepreneuse, elle a fixé elle-même ses tarifs, "assez bas pour être accessible tout en restant professionnelle". Elodie fait un bilan de sa visite au propriétaire, elle dit au revoir aux deux chats et puis se rend à sa prochaine visite. La journée n'est pas encore terminée pour celle qui se voit continuer son activité sur les prochains mois pour mettre de l'argent de côté.

Pour la joindre, vous pouvez vous rendre sur le site internet des "Pattounes de velours".