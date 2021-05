A Rouen, l'exposition "Madame rêve en Bovary" nous plonge dans le célèbre roman de Gustave Flaubert

"La gageure de cette exposition, c'était de rendre matériel quelque chose d'immatériel" explique Sandra Prédine-Ballerie, la directrice de la culture et du patrimoine du département de la Seine-Maritime. Pour donner corps et souffle à l'héroïne du roman de Gustave Flaubert, Jean Oddes, le scénographe de l'exposition "Madame rêve en Bovary" a choisi d'immerger le visiteur dans la vie d'Emma, telle que la décrit l'auteur. "On rentre dans l'exposition comme on rentre dans le roman". Emma vient de rendre l'âme, la maison sera bientôt vendue, et le visiteur revisite la vie de la jeune femme, depuis son mariage avec Charles jusqu'à sa mort, en parcourant les pièces de l'exposition. C'est la très belle maison Marrou à Rouen qui sert de décor à l'exposition. Le Musée des Traditions et Arts Normands du Château de Martainville a prêté ses collections pour la reconstitution de la maison des Bovary, à Yonville.

La reconstitution de la scène du banquet du mariage des Bovary, par le scénographe jean Oddes. © Radio France - Christine Wurtz

La dimension muséale s'accompagne d'une mise en scène plus contemporaine grâce aux vidéos de Jules Hamdadou, et d'une application web dédiée qui plonge le visiteur dans les grandes pages du roman mais également dans le récit à la première personne d'une Emma d'aujourd'hui. Une expérience immersive et olfactive, puisque la maison de parfums Berry a créé une fragrance tout spécialement pour l'exposition, censée incarner la personnalité de l'héroïne.

Une dizaine de pièces accueillent ainsi différents tableaux de "Madame Bovary". Sa passion pour les livres dans lesquels elle s'évade, son goût pour la mode qui mènera le ménage à la ruine. Le roman a d'ailleurs inspiré le jeune Yves-Saint-Laurent, pas encore couturier a 15 ans, qui réalisa plusieurs dessins dont trois sont exposés à cette occasion.

Les dessins de jeunesse d'Yves-Saint-Laurent, inspirés du roman, sont exposés à la maison Marrou. © Radio France - Christine Wurtz

Cette interprétation contemporaine de l’œuvre de Gustave Flaubert se tient à la maison Marrou, au 29 rue verte, à Rouen, jusqu'en novembre 2021.