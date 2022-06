À Rouen, une "Course [extra]ordinaire" pour célébrer le sport inclusif

En fauteuil ou à pied : plus de 400 enfants et adultes ont participé à la deuxième édition de la "Course [extra]ordinaire" à Rouen (Normandie), ce mercredi 15 juin 2022. Une façon pour les Pupilles de l'enseignement public de Seine-Maritime de promouvoir une société plus inclusive.

Ils étaient plus de 400 à participer à la "Course [extra]ordinaire", organisée à Rouen, ce mercredi 15 juin 2022.

"On est là parce que c'est important de montrer qu'on peut faire des tas de choses quand on souffre de handicap...Même si ça prend un peu plus de temps." Comme plus de 400 personnes, Valérie est venue avec sa fille, porteuse d'une maladie génétique rare, pour participer à la "Course [extra]ordinaire" de Rouen (Normandie), ce mercredi 15 juin 2022.

Organisée par les Pupilles de l'enseignement public (Pep) de Seine-Maritime, cette course se veut inclusive . En fauteuil, à pied, en roller, voire sur des échasses : tout le monde est invité à participer. "On s'est dit qu'on allait parcourir ces quelques kilomètres de façon symbolique", sourit Ludovic Pesquet de la Pep 76, à l'origine de cette idée. "_C'est aussi une façon de sensibiliser les gens aux différences de distance qu'il existe entre les enfants "ordinaires" et ceux se rendent dans un établissement spécialisé_."

La ligne de départ est haute en couleurs, enfants et adultes se sont déguisés. Nina, 13 ans, en costume de clown, est installée dans une "Joëlette", explique Florence, sa maman. "C'est un siège tracté par des adultes qui l'accompagnent, comme elle ne peut ni marcher, ni courir."

En présence du Comité régional olympique

1,2 km, 2km ou 6 km, chaque participant peut y trouver son compte. À côté de la piste de course se trouvaient aussi des stands pour essayer d'autres activités. Parmi elles du tennis-fauteuil, de la danse, du breakdance... Et même du "vélo-smoothie" : il faut pédaler pour mixer son jus de fruit.

L'idée vient du Comité régional olympique et sportif (Cros) de Normandie, présent lors de l'événement. "Notre but, c'est d'amener les enfants à connaître et à faire du sport", résume Jean-Claude Gosselin, vice-président du Cros Normandie. Toujours pour promouvoir une démarche inclusive : "D'ailleurs pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, c'est la première fois que des athlètes olympiques et paralympiques seront regroupés", ajoute-t-il.