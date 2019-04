A Ry, on célèbre les noces d'Emma et Charles Bovary

Pour sa troisième édition, le festival Bovary a réalisé la reconstitution du mariage d'Emma et Charles Bovary, les deux célèbres personnages du roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary.

Le mariage d'Emma et Charles Bovary à la mairie de Ry.

Ry, France

"Vous voici à présent unis par les liens du mariage". C'est par ces mots que le maire de Ry, une commune située à l'ouest de Rouen, à conclut les noces.

Le discours du maire lors des noces. © Radio France - Romain Chevalier

Des noces, où les deux mariés sont très connus, puisqu'il s'agit d'Emma et Charles Bovary, les illustres personnages du roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Thomas, entièrement vêtu d'un costume d'époque, interprète le marié : " C'est vrai que c'est beaucoup d'entraînement, en général on se retrouve une fois par mois, mais avec le spectacle qui approchait, on s'est vu quasiment les trois derniers week-end. "

Incarner le personnage

Ces multiples répétitions ont permis au comédien d'un jour, habituellement employé dans le tourisme, de mieux comprendre son rôle. "Il a fallu s’imprégner du personnage, reprendre les caractéristiques décrites par Flaubert. On est dans un rôle totalement différent de celui que l'on joue d'habitude et c'est assez plaisant", raconte Thomas.

La joie des mariés en sortant de la mairie. © Radio France - Romain Chevalier

Il faut dire que pour réaliser cette pièce, le metteur en scène Rudolphe Sumac, a bien évidemment repris des éléments du livre écrit par Gustave Flaubert. "On est très à cheval sur les décors, les costumes, l'ambiance qui pouvait y avoir à cette époque."

Avant et après la cérémonie, ils ont déambulé dans les rues de Ry © Radio France - Romain Chevalier

Et visiblement certains habitants sont aussi très pointilleux. Pour l'occasion, ils sont plusieurs à s'être parés de tenues du XIXe siècle.