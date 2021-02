A Sablé, L'Entracte propose des spectacles sur internet

Afin de compenser l'annulation de ces spectacles, la scène nationale de Sablé a concocté une programmation entièrement numérique avec les danseurs Sylvain Riéjou et Leïla Ka.

Privé de public, L'Entracte a imaginé une autre façon de soutenir les artistes et de garder le lien avec le public.

Alors que devait se tenir ce mardi une soirée chorégraphique avec les danseurs Leïla Ka et Sylvain Riéjou, à Auvers-le-Hamon, la scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe a décidé de s'adapter au contexte sanitaire et de proposer une programmation numérique inédite et créée sur mesure.

L'Entracte innove pour garde le contact avec les artistes

Les spectacles viennent à vous

C'est donc sur internet que Léïla Ka et Sylvain Riéjou vous donnent rendez-vous du 20 février au 2 mars. Confortablement installé dans votre canapé, vous pourrez découvrir gratuitement les créations des deux artistes :