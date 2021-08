A Sablé-sur-Sarthe, le château n'accueillera plus la BnF d'ici 2027-2028

"Il y a une déception, mais il faut maintenant regarder devant nous." Nicolas Leudière, maire de Sablé-sur-Sarthe, résume parfaitement le sentiment qui règne depuis la décision prise par la Bibliothèque nationale de France (BnF) ce mardi. Cette dernière n'a pas choisi la commune sarthoise à l'issue de son appel à manifestation d'intérêt lancé l'an dernier. Sablé-sur-Sarthe s'était positionné afin d'accueillir 247 000 titres de presse, dont La Gazette, le plus ancien, sans succès.

Problème de financement

Pourtant, le château de Sablé, qui accueille une antenne de la BnF depuis 1979 avait plusieurs arguments en sa faveur. Elle est située à moins de 3h de voiture de Paris, dans un cadre plutôt tranquille et avec de la place, la BnF exigeant au minimum 15 000 mètres carrés de locaux. "Et en plus, le fait d'avoir déjà une antenne ici était un argument en plus", détaille Nicolas Leudière, au moment d'évoquer ce site chargé de rénover des œuvres depuis plus de 40 ans à Sablé-sur-Sarthe.

Tant de bons points qui ont fait en sorte que la candidature sarthoise soit en très bonne position. Sur les 70 dossiers déposés, Sablé figurait dans les 10 retenus dans une "short list" finale. Mais finalement, la décision n'a pas été favorable aux Sarthois, notamment à cause d'une réserve foncière insuffisante. Les collectivités ont pu réunir 20 millions d'euros - "déjà un effort considérable" -, pour un projet qui en coûte 70 à 90 millions d'euros.

Quid du château ?

Reste une question à élucider, maintenant que la décision est prise. Que faire du château une fois que la BnF aura quitté les lieux, en 2027-2028 ? "C'est une de nos plus belles cartes postales, nous allons devoir y réfléchir", confie Nicolas Leudière. Mais l'édile peut déjà compter sur un soutien de taille, celui de Roselyne Bachelot, la Ministre de la Culture, rencontrée l'an dernier. "Elle m'a garanti que si nous n'étions pas pris, elle reviendrait vers moi pour que l'on fasse quelque chose. Mais comme Saint-Thomas, je crois ce que je vois", conclut le maire.