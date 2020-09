À Sablé-sur-Sarthe le Palace Carnot cède la place au cinéma Confluences

C'est en toute discrétion, "sur la pointe des pieds" comme il le dit lui-même, que Roger Boisramé baisse le rideau du Palace Carnot. L'homme qui fête bientôt ses 66 ans en a passé 37 à la tête du cinéma de Sablé-sur-Sarthe, "et j'ai 47 ans de métier, tout en autodidacte", explique le passionné.

Mais ne vous attendez pas à un grand chagrin ou même un pincement au cœur de la part de Roger Boisramé3. Quand lui demande ce qui va lui manquer, la réponse fuse : "rien". Il le reconnaît, il est "très content d'arrêter" après toutes ces belles années qui ont commencé un 17 août 1983. Il faut savoir avancer selon Roger "Tout le monde me demande si je vais être triste, mais non, je suis content que ça s'arrête parce qu'il faut évoluer. La personne qui me remplace, qui a construit son cinéma avec 3 salles [Confluences rue Saint-Denis NDLR], va apporter un confort supplémentaire à la clientèle. J'ai fait évoluer Sablé, et ça continue !"

Tout le monde me demande si je vais être triste, mais non (...) il faut évoluer - Roger Boisramé

Des souvenirs intacts

Bien sûr, Roger a de nombreux souvenir au Palace Carnot, surtout la sortie de Titanic en 1997 ! "On a fait 11.000 entrées, sur une ville de 13.000 habitants c'est beau ! C'était quelques chose de formidable on l'a laissé quatre mois à l'affiche !"

Ce que veut retenir également Roger Boisramé, c'est toute l'évolution de son métier "il ne faut pas oublier que j'ai commencé avec du charbon. C'était deux baguettes de charbon qui permettaient d'éclairer l'image !". Et comme Roger aime aller de l'avant, il a des projets presque..... nouveaux pour sa retraite ! "Racheter un cinéma !" lance-t-il en riant, "on ne sait pas vous savez ! peut-être quelques chose de plus petit, ailleurs, et bénévolement".

Pas d'effusion de larmes, ce mardi, Roger a fait comme tous les jours à la dernière séance "on ferme la porte et on rentre chez soi". Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que sa plus belle récompense est qu'un autre cinéma prenne la relève dès le lendemain à Sablé-sur-Sarthe.

La salle du Palace Carnot et ses 183 places appartient à la mairie de Sablé-sur-Sarthe. Elle servira toujours pour des conférences ou des spectacles.

Le cinéma Confluences de Sablé-sur-Sarthe ouvre ce mercredi © Radio France - Solène Cressant

Un nouveau cinéma en pleine épidémie

Le cinéma Confluences est sorti de terre quelques mètres plus loin, sur Saint-Denis. Avec 3 salles et 360 fauteuils en tout, il a pour objectif 120.000 entrées par an, quand le cinéma que Roger Boisramé en faisait 35.000. Mais le nouveau propriétaire Cédric Aubry, le reconnaît, en cette période de pandémie "il va falloir être humble".

On va attendre patiemment que la crise sanitaire passe, que les films les plus porteurs reviennent à l'affiche - Cédric Aubry propriétaire du cinéma Confluences

"On ne va pas se mentir, la période est tristoune. Les films ont pour beaucoup été déprogrammés, si la programmation actuelle avec des films surtout français, est de qualité, ça va rester fragile dans les prochaines mois. On va attendre patiemment que la crise sanitaire passe, que les films les plus porteurs reviennent à l'affiche."

Avec 3 salles le cinéma Confluences de Sablés-sur-Sarthe compte 360 fauteuils. © Radio France - Solène Cressant

Dès ce mercredi, jour de sorties, Cédric Aubry espère et a hâte de voir les premiers clients franchir la porte de son cinéma (il en possède 5 autres en France). A l'affiche dès 14 heures pour les deux premières projections en simultané dans deux salles : Antoinette dans les Cévènnes de Caroline Vignal et Spycies un film d'animation.