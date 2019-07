À Saint-Amand-Montrond, Julian Alaphilippe fait la fierté des habitants

Saint-Amand-Montrond, France

Jusqu'où s'arrêtera Julian Alaphilippe ? Le maillot jaune de leader du Tour de France est toujours solidement accroché aux épaules du cycliste berrichon. Alaphilippe est également numéro 1 mondial, après avoir multiplié les victoires cette saison. Au soir de la onzième étape de la Grande Boucle, entre Albi et Toulouse, Julian Alaphilippe compte plus d'une minute d'avance sur les deux grands favoris, Geraint Thomas et Egan Bernal.

Tout a commencé le 11 juin 1992. Julian Alaphilippe naît à la maternité de Saint-Amand-Montrond, sous les yeux de Marie-Thérèse. "Je suis la première à l'avoir vu tout nu", rigole cette ancienne aide-soignante à la maternité de la ville. Elle ne tarit pas d'éloges à l'égard du cycliste. "C'est un honneur d'avoir un garçon comme ça de Saint-Amand-Montrond, parce qu'en général, c'est une ville qu'on ne connaît pas beaucoup. Il est exceptionnel", ajoute Marie-Thérèse.

Ça me donne beaucoup de bonheur, il mérite de gagner le Maillot Jaune !"

La photo dédicacée lors du passage du Paris-Nice en 2015 © Radio France - Jérôme Collin

Un champion humble et qui revient à Saint-Amand-Montrond

Julian Alaphilippe garde des liens avec Saint-Amand-Montrond. Des liens familiaux déjà, puisque son cousin Franck s'occupe du pôle espoir cyclisme de la commune. Il accueille des jeunes lycéens qui continuent leur scolarité, en parallèle des entraînements et des compétitions. "Le Julian qu'on voit à la télé, c'est celui de tous les jours", assure Emilie Bailly, qui entraîne elle aussi au pôle. "C'est quelqu'un de très simple, qui passe nous voir quand il vient dans la région. Même quand il s'entraîne, il s'arrête nous faire un bisou", se souvient Emilie Bailly.

Le pôle espoir cyclisme de Saint-Amand-Montrond accueille de jeunes lycéens. Franck Alaphilippe, le cousin du champion, y entraîne. © Radio France - Jérôme Collin

"Le cyclisme, c'est un sport très difficile. Julian Alaphilippe a su gravir les épaules petit à petit. Ça ne peut être qu'un exemple pour les jeunes", renchérit Emilie Bailly. Dans le local du centre de formation est accroché le maillot blanc de meilleur jeune. Julian Alaphilippe l'avait porté pendant plusieurs étapes en 2016, lors de son premier Tour de France.