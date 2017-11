A Saint-Apollinaire c'est la "Vélo Vie"

Voyager à vélo de Dijon au Lac Léman c'est le beau projet de la nouvelle association "la vélo vie" de Saint-Apollinaire. Et c'est ouvert à toute la famille.

Tout un projet de vie

Si vous cherchez Julian Luneau, vous le trouverez forcément sur un vélo sur les plus sentiers de Côte d'Or. Une vraie passion qu'il souhaite partager avec tous les amoureux des balades à deux roues. Pour commencer son activité, l'association "Vélo Vie" organise des visites pour toute la famille à Dijon, sur la côte de Beaune et de Nuits. La Côte d'Or est sans aucun doute le plus beau coin de France et du monde, mais d'autres destinations sont aussi à découvrir à vélo. Très prochainement, Julian Luneau vous emmène dans la Loire et autour du Lac Léman.

