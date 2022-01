À Saint-Astier, La Fabrique reporte un spectacle pour la troisième fois depuis sa programmation en mai 2020

C'est ce qui s'appelle jouer de malchance : pour la troisième fois consécutive, le centre culturel de La Fabrique, à Saint-Astier en Dordogne, reporte le spectacle du "Galaad Moutoz Swing Orchestra", prévu le 22 janvier prochain, en raison de l'interdiction des concerts debout. Les organisateurs cherchent une nouvelle date. Les artistes comme le centre culturel tentent d'en prendre leur parti.

Un spectacle "malchanceux" toujours soutenu par le public

Le directeur de La Fabrique, Frédéric Blanchet, le dit lui-même : "c'est un spectacle malchanceux". Le Galaad Moutoz Swing Orchestra devait initialement jouer en mai 2020. Depuis, ce sont un, puis deux, puis trois reports qui s'enchaînent. "On n'y comprend pas grand-chose" confesse lui-même le chef d'orchestre, Galaad Moutoz, qui a perdu tous ses concerts de janvier en plus d'avoir subi une vague d'annulation en décembre.

Au lieu d'être en tournée, le groupe met à profit le temps libéré pour se consacrer à un nouvel album. "Il y a de la lassitude, mais moins de colère qu'au début, confie Galaad Moutoz. C'est surtout au public que je pense, le fait que la vie culturelle s'arrête, c'est ça qui est vraiment dommageable."

Le public de Saint-Astier, lui, est compréhensif, assure Frédéric Blanchet : "nous avons vendu 450 billets, et très peu de personnes ont demandé leur remboursement. L'objectif est de trouver une date de report très rapide pour organiser cette fête jazz-swing." "Ne vous inquiétez pas, on ne s'avoue pas vaincu par trois reports ! On sera là" lance de son côté Galaad Moutoz.