A Saint-Brieuc, les organisateurs d'Art Rock annoncent ce vendredi 5 février que le festival aura bien lieu au mois de mai prochain. Une édition adaptée au contexte sanitaire : quatre jours de festival, en format assis et avec une jauge réduite.

À Saint-Brieuc, le festival Art Rock aura lieu en version assise et avec une jauge réduite

"Nous sommes heureux de vous donner rendez-vous les 20, 21, 22 et 23 mai 2021 à Saint-Brieuc, pour une édition spéciale de quatre jours, en format assis et en jauge réduite, que nous adapterons selon la situation sanitaire". Un peu plus de trois mois avant le week-end de la Pentecôte, les organisateurs du festival Art Rock à Saint-Brieuc confirment ce vendredi 5 février que la prochaine édition du festival aura bien lieu malgré la crise sanitaire.

Quatre jours au lieu de trois mais une version assise et une jauge réduite

"Nous avons travaillé en parallèle sur plusieurs formats, afin d’assurer la tenue du festival cette année, quoi qu’il arrive", précise l'association organisatrice Wild Rose. "À ce jour, nous n’avons absolument aucune visibilité quant aux conditions de réouverture des lieux et événements culturels, mais nous ne perdons pas notre enthousiasme, notre passion et notre envie d’organiser une belle édition d’Art Rock lors du week-end de la Pentecôte, désormais indissociable du festival".

Les organisateurs ne lèvent pas le voile sur la programmation de cette 38ème édition inédite mais promettent de rester "fidèles à la fameuse recette pluridisciplinaire d'Art Rock avec des concerts, spectacles, expositions, installations, art de rue et rencontres qui se multiplieront dans plusieurs lieux du centre-ville".