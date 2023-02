A Saint-Dié, 400 enfants fêtent le retour du carnaval

Le Covid n'a donc pas réussi à mettre fin à cette tradition. A Saint-Dié, le carnaval faisait son grand retour ce mardi à l'Espace François-Mitterrand, en ce jour de mardi gras. Près de 400 enfants ont participé à la fête, accompagnés souvent de leurs parents, heureux eux aussi de renouer avec le carnaval. "Ça a manqué toutes les choses là qui mettent un peu d'ambiance, surtout pour les enfants", sourit Laurent, venu en famille en profiter.

Des tas de costumes différents

Sur place, on retrouvait donc des ateliers maquillages et des tas de jeux, dont une structure gonflable qui a eu la cote auprès des enfants. "J'aime bien parce qu'on s'amuse beaucoup et on mange des beignets", explique entre deux jeux Ilina. Pour l'instant, les beignets, elle n'en a pas eu mais elle ça ne devrait plus tarder. "On peut s'amuser avec les copains-copines", ajoute Jeanne.

Charlotte et sa fille Abigaëlle © Radio France - Arthur Blanc

Une vieille tradition qui replonge donc beaucoup d'adultes en enfance, certains ayant craint le pire pendant le Covid. "On a eu peur que tout ne revienne pas", confie Nathalie, venue avec 3 petits-enfants. "J'encourage vraiment à ce qu'il y ait encore des animations comme ça, sinon on reste tous devant notre télé, et c'est triste", ajoute Catherine. Quoiqu'il en soit, tous ces amateurs sont prêts à poursuivre la saison des carnavals un peu partout dans le secteur.