À Saint-Georges-Nigremont des artistes exposent leurs œuvres

Deux flèches rouges pour le sens de visite, une vitre en plexiglas et un peu de gel hydroalcoolique : comme tous les événements culturels en France, Saint-Georges-Nigremont ne déroge pas à la règle et adapte son accueil du public. Le coronavirus circule toujours, et comme l'explique le maire René Rouland, "tout doit être fait pour respecter le protocole sanitaire à la lettre."

Une quinzaine d'artistes exposent à Saint-Georges

Depuis près de dix ans, les artistes qui n'étaient au départ que quatre, se retrouvent chaque été pour exposer leurs pièces dans la mairie. Cette année, l'ancien four à pain ne sera pas accessible "car trop exigu" précise le maire. "Mais une partie des pièces à caractère sacré seront visible dans l'église, juste en face de la salle du conseil municipal".

Même si le port du masque est obligatoire "ce qui ne plait pas forcément à tout le monde" explique Françoise, qui s'occupe de recevoir les visiteurs sur le site. "Je laisse les gens visiter mais si j'ai un petit conseil à donner, je me permets de temps en temps", sourit-elle derrière son masque. Dans la salle, où seules six personnes peuvent circuler en même temps, s'articulent tableaux, bijoux, cartes postales, livres et sculptures de tous styles.

3000 à 4000 visiteurs chaque été

Au fil des ans, 3000 et 4000 amateurs viennent admirer les œuvres et les paysages de Saint-Georges-Nigremont. L'exposition gratuite est o'un des fers de lance des lieux, qui proposent aussi "de magnifiques panorama" précise René Rouland, qui est aussi très fier de la réouverture de la crêperie municipale : "la municipalité s'investit beaucoup, ainsi que la communauté de communes. On fait tout pour faire vivre la commune."

L'accueil se fera derrière un plexiglas et avec un petit pshouit de gel hydroalcoolique. © Radio France - Marion Bargiacchi

Une partie des œuvres seront visibles dans l'église du village. © Radio France - Marion Bargiacchi