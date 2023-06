À Saint-Grégoire, près de Rennes, on joue à la pétanque toute l’année

Parmi les activités incontournables de l'été, il y a la pétanque. À Saint-Grégoire , à côté de Rennes, c'est tout au long de l'année qu'on la pratique, grâce à un grand boulodrome couvert. Mais par beau temps, c'est bien en extérieur, juste devant, que les retraités adeptes des boules se retrouvent tous les lundis, mercredis et vendredis. Il y a même un préau de 680m², quand le soleil tape trop fort.

Ils sont une vingtaine en cet après-midi du mois de juin, car "beaucoup ont un mobile-home ou un camping-car et partent en vacances", explique Gisèle la présidente de l’association « Le Temps du Loisir ». Mais ils peuvent être jusqu’à 45, réunis en doublettes tirées au sort. Car, toutes les 45 minutes, Yvette, la responsable de la section pétanque, joue du sifflet pour refaire les équipes. "On ne joue pas tout l’après-midi avec les mêmes. Comme on a eu pas mal de nouveaux, ça permet de faire connaissance".

Au coup de sifflet, on change d'équipe toutes les 45 minutes. © Radio France - Eric Bouvet

Ici, on n’est pas "compèt’". "C’est du loisir, du petit niveau, c’est des retraités qui viennent du club. Ce n’est pas un terrain affilié à la Fédération Française de Pétanque, comme à Betton ou à Cesson", précise Yvon. "On ne vient pas là pour faire un concours, on vient jouer en amical", ajoute Serge. En amical et en toutes saisons, grâce à ce boulodrome de 19 pistes inauguré en octobre 2021 par le champion du monde breton Julien Lamour (2005).