A Saint-Jean-de-la-ruelle, le camping municipal ouvrira cet été en tant que base de loisirs

Cet été le camping municipal Gaston Marchand à Saint-Jean-de-la-ruelle n'accueillera ni tentes, ni camping-cars. La municipalité en effet estimé qu'il y aurait trop peu de touristes, notamment étrangers pour remplir ce camping de 32 places. Le site ouvrira cependant ses portes au Stéoruellans en journée et début de soirée, en tant que base de loisirs.

Le camping Gaston Marchand compte 32 places © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une mesure destinée en particulier aux jeunes

Une décision que la ville de Saint-Jean-de-la-ruelle a prise en pensant particulièrement aux jeunes, probablement plus nombreux que d'habitude à ne pas pouvoir partir en vacances cet été. D'abord parce que la crise économique va toucher de nombreux ménages, ensuite parce que certaines frontières risquent de rester fermées, et que certains ne pourront donc pas se rendre dans le pays d'origine de leur famille.

Le camping Gaston Marchand est situé en bord de Loire © Radio France - Mathilde Bouquerel

"L'idée est d'éviter que ces jeunes passent leurs journées devant la télévision ou leur téléphone portable", explique Véronique Desnous, adjointe au maire de Saint-Jean-de-la-ruelle, en charge des sports et de la santé, "A la place, ils pourront venir ici, au grand air et en bord de Loire."

Activités encadrées et activités libres

La semaine le camping sera ouvert aux enfants et adolescents, pour des activités encadrées par les centres de loisir. Et le weekend le site accueillera les jeunes et les familles la journée et en début de soirée, le vendredi de 15h à 20h, le samedi et le dimanche toute la journée jusqu'à 21h.

Des tables et des bancs seront mis à disposition du public © Radio France - Mathilde Bouquerel

"Entre quatre et six espaces prévus pour une dizaine de personnes seront disponibles sur réservation, avec tables et bancs", précise Véronique Desnous, "Du personnel de la mairie sera présent pour veiller au respect des mesures de distanciation sociale et être à la disposition du public s'ils ont besoin de quoi que ce soit."

Le camping Gaston-Marchand ouvrira ses portes en journée et début de soirée à partir de vendredi 3 juillet et jusqu'à fin août. Certains soirs, des animations culturelles comme des concerts pourront être organisées.