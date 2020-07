A Saint-Jean-de-Monts, en Vendée, les clubs de plage sont prêts pour la saison

C'est le début des vacances, et donc, aussi le retour des clubs de plages ! Bien pratique pour les parents, sympas pour les enfants, il y en a environ 300 en France, dont près d'une centaine de clubs Mickey, mais quelques-uns ne vont pas ouvrir, à cause des contraintes dues au Covid-19. Ces derniers jours, évidemment, les responsables des clubs ont travaillé d'arrache-pied pour que tout soit prêt.

A Saint-Jean-de-Monts, en Vendée, il y a quatre clubs de plages, qui vont ouvrir lundi 6 juillet. L'heure est donc aux tous derniers préparatifs. "Il y a beaucoup de travail", dit Luc Denis, patron du club de l'Etoile, et il faut faire vite : « c’est surtout du boulot parce que on s’y est pris très tard. On a eu l’autorisation de la mairie il y a une quinzaine de jours. Donc, c’est un peu chaud. ».

Luc Denis et 2 animateurs, devant la piscine en cours de préparation © Radio France - Philippe Rey-Gorez

En plus, bien sûr, cette année, il y a les contraintes dues au coronavirus. Ca suppose des préparatifs particuliers : « ça consiste à séparer les endroits où les enfants vont être. C’est à dire qu’on ne pourra pas mélanger les groupes. On a donc fait des zones. C’est plus compliqué que les autres années".

Pour le reste, les règles sont connues. Masque, quand un animateur est à moins d'un mètre d'un enfant, gel hydro-alcoolique, nettoyage régulier du matériel, les adultes extérieur, eux sont interdits.

Le prix moyen d'une journée en club de plage est de 20 euros, bien sûr dégressif en fonction du nombre de jours.