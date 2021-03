A Saint-Jean de Védas, la Secret Place prépare deux concerts tests pour fin avril

Après un an de sommeil, la Secret Place de Saint-Jean de Védas est en passe d'organiser deux concerts tests. Objectif : montrer aux autorités qu'il est possible de rouvrir les salles de spectacle.

Danser au pied de la scène pendant un concert, ça vous manque ? Une salle de spectacle indépendante est sur la bonne voie pour nous permettre de renouer avec ce plaisir d'un autre temps. Depuis janvier, les dirigeants de la Secret Place de Saint-Jean de Védas ont élaboré un protocole avec le CHU de Montpellier pour réaliser deux concerts tests.

L'objectif est d'évaluer le risque causé par l'attroupement de 250 personnes sans distanciation physique. Tous les participants porteront évidemment le masque et seront testés à l'entrée du concert. Un second test sera également réalisé sept jours plus tard pour détecter l'apparition de foyers de contamination. En parallèle, des tests salivaires seront opérés sur un groupe témoin.

L'idée est avant tout de montrer aux pouvoirs publics que c'est possible selon François Pinchon, directeur de Secret Place :

On veut prouver qu'on est pas plus source de clusters que le métro ou les écoles. A terme on espère pouvoir rouvrir avec des contraintes et reprendre un peu d'activité.

Stéphane Ricchiero (à gauche) et François Pinchon (à droite) © Radio France - Valentin BERTRAND

Après les concerts tests annoncés à Marseille (où tout le monde sera assis) et Paris, la Secret Place pourrait donc figurer parmi les premières salles à revoir son public fin avril. Il faudra au préalable obtenir les dernières autorisations ministérielles.

François Pinchon se réjouit :

On va être la salle de référence pour les clubs de 200 à 800 places.

Adepte du "do it yourself" (fais le par toit même, ndlr), il en va selon lui de la diversité culturelle française :

Avant de remplir des Arenas ou des Zéniths, il faudrait peut être que les ministères se rendent compte qu'il faut d'abord essayer avec une salle de 300 places.

Pour son associé, Stéphane Ricchiero, c'est une initiative d'intérêt général :

Sans perspective de réouverture, les salles de spectacle ferment les unes après les autres. Alors on ne sait pas si ça va donner quelque chose mais si on ne le fait pas on pourra toujours regretter de ne pas s'être lancé.

Les organisateurs maintiennent le secret sur le programme de ces deux concerts tests. Ce qui est sûr c'est que ce sera du rock. Et si vous voulez faire partie des cobayes, et profiter au passage d'un concert avant les autres, un formulaire d'inscription sera prochainement mis en ligne.