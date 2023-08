A Saint-Lô, deux amis vont ouvrir un bar sur un bateau sur la Vire

Vous pourrez bientôt boire un verre sur la Vire, à Saint-Lô. Deux amis, Ludovic Turpin et Yannick Hervé, vont installer un bar sur un bateau, amarré au Quai-à-Tangue, au niveau de la plage verte. Un lieu baptisé "Le Saint L'eau" qui doit ouvrir en avril 2024.

Un lieu pour les quadras et quinquas

Amis depuis près de 20 ans, les deux hommes avaient envie d'un nouveau lieu de sorties à Saint-Lô. "Il y a plutôt une offre tournée vers les jeunes, on trouve qu'il manque un lieu pour un public quadra et quinqua." Ludovic pensait à un bar à huîtres, Yannick à un bateau : de leur association naît donc un lieu atypique, un bar à huîtres et à vin sur un bateau à passagers.

"Quand on monte sur un bateau, instantanément, on est dans un autre rythme, celui de l'eau et du fleuve. On retrouve le temps long", expose Yannick, musicien de métier. "Il y aura de la musique acoustique, du one man show, des lectures... Pour moi, c'est essentiel d'avoir un lieu qui permette de se retrouver autour d'une programmation. Et puis, il y aura des instruments à disposition sur le bateau. L'idée, c'est quand même de faire un lieu où on se sent tous en mesure de créer des choses."

Un périple par les fleuves et routes d'Anvers à Saint-Lô

Mais avant qu'il ne puisse ouvrir, il faut déjà rapatrier le bateau jusqu'à Saint-Lô. Tout un périple que les deux amis s'apprêtent à faire depuis Anvers, en Belgique, là où ils l'ont trouvé et acheté. "On va remonter l'Escaut, passer par Valenciennes, Péronne, Noyon, Compiègne. On rattrape la Seine et on va jusqu'à Rouen", décrit Yannick Hervé.

680 km par les fleuves et canaux avant de devoir passer par la route, une fois arrivé à Rouen. Un voyage en convoi spécial, à cause des dimensions du bateau - 25 mètres de long, 5 mètres de large, 45 tonnes - qui ajoute quelques contraintes. "On doit par exemple traverser Caen de nuit, parce qu'il faut couper les caténaires du tramway pour faire passer le bateau et les remettre ensuite."

Le bateau devrait arriver à bon port en septembre, où il sera donc amarré au Quai-à-Tangue au niveau de la plage verte, pour être aménagé. "Sur la Vire, c'est quelque chose de vraiment nouveau", souligne Yannick.