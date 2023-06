A Saint-Lô, les travaux pour réhabiliter la salle de concerts Le Normandy prévus pour 2025-2026

"Nous venons de boucler le plan de financement". Ce lundi 26 juin, la maire de Saint-Lô Emmanuelle Lejeune a présenté les principaux dossiers qui seront au menu du conseil municipal de ce mardi. Parmi eux, la rénovation du Normandy , la salle de spectacle labellisée Scènes des musiques actuelles, où se déroule des concerts tout au long de l'année, épicentre également du festival Les Rendez-vous soniques .

Cette salle, qui se trouve dans une ancienne annexe du haras national, date de l'époque napoléonienne. Ce projet de rénovation et d'extension de la salle est à la fois "un projet culturel et un réhabilitation du patrimoine local".

Deux salles de concert

Le projet prévoit de réaménager, à l'intérieur, une grande salle de concert pouvant accueillir 700 personnes debout et 200 assises mais aussi - ce qui n'existe pas aujourd'hui - une deuxième salle, plus petite, "le club", avec une capacité de 250 personnes debout. S'ajouteront un espace d'accueil avec billetterie, bar et locaux de répétition, des locaux techniques, administratifs et "des loges plus adaptées".

La mairie a temporisé dans ce dossier, dont le premier diagnostic remonte à 2017, afin de boucler le plan de financement de 8,5 millions d'euros. Nous aurons "près de 80% de subventions, le maximum qu'on pouvait obtenir" se réjouit la maire de Saint-Lô.

Le concours pour désigner le maitre d'oeuvre sera lancé dans quelques jours pour des travaux en 2025-2026.