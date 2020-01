A Saint-Lô, une page se tourne : la librairie indépendante Planet'R devrait laisser place à une FNAC

Saint-Lô, France

A l'entrée du magasin, une grande affiche fluo "liquidation partielle" et dans les rayons, des étagères qui se vident. Planet'R s'apprête à fermer ses portes, le 29 janvier 2020.

Planet'R, c'est une librairie, une papeterie, une maison de la presse , un disquaire, un magasin de cadeaux et de loisirs créatifs qui a grandi au fil des ans. Un magasin créé en 1996 par Jean-Michel et Sylvie Lesot, qui ont a décidé de quitter la périphérie saint-loise pour s'installer en centre-ville en 2000.

L'enseigne est en liquidation partielle depuis le 30 décembre. © Radio France - Lucie THUILLET

J'ai peur qu'après, ça ne soit plus pareil

Pour beaucoup de Saint-Lois, c'est aussi un point de repère, un lieu de rendez-vous et de balade. "Je peux y passer des heures, à fouiller, à regarder, j'y viens au moins une fois par semaine, alors ça fait drôle", raconte Bernard.

Ce changement d'enseigne et de propriétaire ne laisse pas les clients indifférents. Au contraire, les témoignages affluent depuis le début de la liquidation partielle le 30 décembre. "C'est comme une galerie, on flâne mais j'ai peur qu'après, ca ne soit plus pareil", confie Solange.

Même crainte du coté d'Honorine : "Je suis de Périers et quand je viens à Saint-Lô, c'est pour venir à Planet'R. Il y avait des choses ici qu'on ne trouvait pas ailleurs. Mais avec l'arrivée d'une grosse enseigne, ça risque d'être différent." D'autres comme Joseph, espèrent que ca attirera un nouveau public : "Le style Planet'R était vraiment sympathique. Mais l'arrivée de la FNAC fera peut-être venir de nouveaux clients, plus jeunes ".

La signature avec la FNAC devrait être officialisée en février. © Radio France - Lucie THUILLET

Une FNAC "atypique"

Le magasin, qui rouvrira en avril, sera certainement un franchisé FNAC. La vente devrait être actée officiellement en février. Le fondateur et patron de Planet'R, lui, part à la retraite mais Jean Michel Lesot tient à rassurer ses clients :

Les clients seront surpris, mais surpris en bien. Ils retrouveront ici beaucoup de l'ADN de Planet'R, même sous la nouvelle enseigne. Ce restera un magasin atypique.

Impossible de trouver un indépendant pour reprendre un magasin aussi divers et aussi grand - 1400 mètres carrés - ajoute Jean-Michel Lesot qui a mis en vente Planet'R depuis près de 3 ans. Le nouveau propriétaire devrait maintenir l'équipe actuelle qui compte 21 salariés.