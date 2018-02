Ils y ont cru jusqu'au bout. La quarantaine de personnes rassemblée au Charly's Bar, qui avait sorti un grand écran pour l'occasion, voulaient voir Alexis Contin décrocher une médaille, l'or même. Lorsque ce dernier s'est qualifié pour la finale sur le fil, à la huitième place, Mathieu Belloir qui patine dans le même club que le champion était encore confiant : "son placement sur la ligne pour la finale est moins bon, mais comme au début ça ne roule pas très vite, il n'aura pas de mal à rattraper. Je ne me fais pas de souci !"

14 heures. La finale débute. Les supporters crient devant la télévision pour soutenir Alexis Contin. Ses proches sont stressés, "mais sans doute moins que lui", souligne Fleur, sa petite soeur. La grand-mère du champion suit attentivement son petit-fils des yeux. Ce dernier parvient à remonter jusqu'à la troisième place, mais il se fait ensuite dépasser dans le dernier tour par deux concurrents belge et néerlandais. 5ème sur la ligne d'arrivée, sans points supplémentaires gagnés lors des sprints intermédiaires, le malouin termine 10ème au classement final.

Des supporters déçus mais fidèles

Au Charly's Bar, l'ambiance électrique est retombée d'un coup. "Il était un peu trop loin quand ça a commencé à accélérer. Le coréen, le belge et le hollandais sont partis un peu plus tôt que prévu", indique Baptiste, membre du club Easy Roller de Saint-Malo. Derrière lui, Randy a du mal à cacher sa déception. "Tout Saint-Malo est derrière lui, on le suit depuis toujours, explique-t-il. On espérait une médaille, on visait l'or, donc c'est très dur". "Il nous a fait vivre beaucoup d'émotions depuis le début des Jeux. De toute façon, on est très fiers de lui", relativise Fleur.

La grand-mère d'Alexis Contin, au centre, a suivi avec stress et attention la finale de son petit-fils © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Pour nous c'est lui le plus fort ! On le remercie pour la magie qu'il nous a fait vivre pendant ces Jeux.

Lorsqu'Alexis Contin apparaît sur l'écran pour faire le bilan de sa course, des applaudissements retentissent. "Bravo, il fallait y aller aux J.O !" lance une supportrice. Ils seront nombreux à l'accueillir lors de son retour en France en début de semaine prochaine.