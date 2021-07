A Saint-Michel-de-Chavaignes, cinq sculpteurs ont 13 jours pour terminer leurs œuvres

Le village de Saint-Michel-de-Chavaignes, entre Le Mans et Saint-Calais, est en train de se métamorphoser au fil des années. Les sculptures sont de plus en plus nombreuses sur les bords de route, pour habiller la commune, et elles vont être rejointes par de nouvelles œuvres très prochainement. Le comité "Main d'art" a ouvert ce lundi son 3ème symposium de sculpture monumentale dans les jardins du gîte de la Métairie, et 5 artistes ont 13 jours pour terminer leurs créations.

Plusieurs mètres de haut

Pour trois d'entre eux, ils ont reçu ce lundi matin un gros bloc de pierre de 2 mètres de haut. Celui de l'artiste biélorusse Vitali Panok doit radicalement se transformer puisque le 25 juillet, il aura la forme de Vénus, la déesse de la beauté. "C'est la course contre-la-montre, chaque minute compte", lâche-t-il, le visage déjà totalement blanchi par le calcaire tant il travaille la pierre. Les délais sont si serrés qu'il n'est même pas sûr de terminer son œuvre à 100%. "Il y a une part de méconnu, on pioche dans nos propres ressources."

Le président du comité "Main d'art" André Chambrier, a lui aussi déjà mis la main à la pâte. Il présente l'une de ses créations auprès des sculpteurs. © Radio France - Arthur Blanc

Deux autres artistes travaillent plutôt des barres de fer. Avec une création particulièrement attendue, de plus de 4 mètres de haut. Un cheval Pégase façonné par Carina Tornatoris, qui se lance, elle aussi, un peu dans l'inconnu. "Quand on prépare, on travaille sur un cadre de 40 centimètres, donc il y a de l'adaptation à avoir quand on passe d'une petite à une grande échelle." Aux premières loges, André Chambrier, le président du comité organisateur "Main d'art" a hâte de voir le résultat. "J'ai vu le dessin, mais je suis pressé de voir quand ça sera terminé", sourit-il.

Ouvrir au grand public

Le but de l'événement est surtout d'ouvrir l'art au plus grand nombre. Les différentes sculptures disséminées dans la commune ont déjà eu leur effet, selon André Chambrier. "Beaucoup de gens en campagne ne vont pas dans les musées, donc on leur apporte l'art à domicile", explique-t-il. Avec la perspective pourquoi pas, de voir d'autres communes aux alentours exposer certaines sculptures à l'avenir. D'ici là, tout le monde peut venir se rendre sur place pour voir l'avancée des travaux. Ce week-end, les 17 et 18 juillet, un circuit culturel sera organisé autour du gîte de la Métairie.