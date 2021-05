À Saint-Nazaire, les occupants ont quitté le théâtre après 60 jours sur place

Ils ont quitté le théâtre Simone Veil, à Saint-Nazaire, après y avoir passé 60 jours. Les intermittents du spectacle et acteurs de la culture qui occupaient les lieux annoncent, dans un communiqué de presse, avoir mis un terme à cette occupation. Ils assurent continuer les actions d'une autre manière et être "plus que jamais déterminé.e.s".

60 jours d'occupation

"Les annonces gouvernementales ne satisfaisant pas nos revendications, notre mouvement national est appelé à perdurer et se renforcer", voilà ce que précise notamment le collectif. La Ville, propriétaire des lieux, demandait début mai "la libération" du théâtre, alors que la réouverture du site est prévue le 19 mai, jour du déconfinement.