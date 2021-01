À Sainte-Gemmes-le-Robert, un simulateur équestre pour s'échauffer et vaincre ses peurs

C'est bien connu : lorsqu'on tombe de cheval, il faut tout de suite remonter en selle. Cet adage a peut-être du plomb dans l'aile. Depuis début janvier, le Domaine des Écuyers, à Sainte-Gemmes-le-Robert, utilise un simulateur pour vaincre les appréhensions des cavaliers. Ce cheval automatisé est installé dans un box au fond de la grange.

Émeline Macret la gérante du Domaine utilise le simulateur pour l'échauffement des cavaliers par exemple. "Au lieu que les chevaux marchent bêtement, je dirai, dans la carrière, là c'est sur le simulateur. En plus je suis à côté des cavaliers donc je peux faire le tour sans avoir à marcher derrière les chevaux. Les gens peuvent aussi se détendre beaucoup plus facilement" explique la professionnelle.

Le simulateur reproduit plusieurs allures : le trot ou le galop. "En 2018 je me suis un peu rétamé à cheval. J'ai eu la jambe cassée. Donc pour se remuscler et réapprendre l'assiette c'est très performant aussi, car avec mon cheval c'est plus compliqué vu qu'il a beaucoup de tempérament. Avec ce simulateur je sais qu'il ne bougera pas, je peux prendre conscience de mon équilibre. De savoir si je suis plus à gauche, plus à droite. Ensuite quand je remonte sur mon cheval c'est beaucoup plus facile" raconte Quentin Laurent, cavalier du Domaine des Écuyers.

Cette machine est 100% Mayennaise, conçue à Changé par l'entreprise Simulateur Équestre Français.