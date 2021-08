A Sainte-Suzanne, l'un des derniers moulins à papier de France cherche un repreneur

C'est un savoir-faire unique en son genre ! L'ancien Grand Moulin de la cité médiévale de Sainte-Suzanne, près d'Evron, s'est transformé en moulin à papier, depuis 2017. Surtout, le papetier Carlos Robert y applique l'une des premières méthodes de fabrication vieille du XIIIe siècle, et c'est l'un des derniers en France.

A Sainte-Suzanne, les rouages du moulin à eau qui actionnent les machines du papetier s'entendent dans le vieux bâtiment. Au rez-de-chaussée, Carlos Robert explique le processus de fabrication de son papier, à base de morceaux de coton, de lin et de chanvre.

Le papetier déchire les tissus en petits bouts et à la main, avec l'aide d'une lame de faux accrochée à son tabouret. © Radio France - Théo SIRE

On va passer du tissu au papier en préparant une pâte à partir de ces tissus, qu'on mélange ensuite à de l'eau. [...] Puis on utilise un tamis, qui va récupérer une certaine quantité de matière, et après égouttage, ça donnera naissance à une feuille de papier.

Le papetier secoue alors le tamis, puis le retourne sur un support en feutre. Quatre carrés de papier blancs apparaissent, encore constituées "à 90 % d'eau" selon Carlos Robert. L'artisan monte ensuite à l'étage pour les derniers préparatifs : il met à sécher les feutres sur des cordes, en attendant de les aplatir avec une presse.

La pâte de tissus est notamment broyée dans une pile hollandaise (inventée au XVIIe), une des machines les plus modernes du moulin de Sainte-Suzanne. © Radio France - Théo SIRE

Une méthode de fabrication traditionnelle qu'il exerce depuis plus de quarante ans, avant tout par passion, explique-t-il :

Avant j'étais dans le Morbihan, pendant une trentaine d'années, toujours pour fabriquer du papier. J'ai surtout voulu retrouver les mêmes gestes de la fabrication ancestrale, et la même qualité de papier qu'avant.

Un savoir-faire traditionnel en disparition

Une qualité qui a disparue avec les méthodes actuelles, selon Carlos Robert. Depuis le XVIIIe siècle, l'industrie du papier s'est presque totalement modernisée : d'abord avec les premières machines à rouleau de papier, puis avec l'invention de la pâte de bois.

Le tamis qu'utilise Carlos Robert ne permet de fabriquer que quatre feuilles de papier à la fois. © Radio France - Théo SIRE

Il n'y a plus que "deux ou trois" personnes en France à continuer de fabriquer le papier avec du tissu, selon Carlos Robert :

C'est un savoir qui a pratiquement disparu. Le problème, c'est que certains moulins à papier utilisent une cellulose industrielle, c'est-à-dire une pâte déjà toute faite. C'est un peu comme le boulanger qui ne fait que cuire son pain.

L'avenir du moulin à papier de Sainte-Suzanne est d'ailleurs lui-même incertain : à 69 ans, Carlos Robert souhaite bientôt prendre sa retraite. Il a déjà des propositions pour lui succéder, mais il ne trouve pas encore papetier à son moulin : quelqu'un de passionné par ce matériau et qui a un véritable intérêt pour cette activité manuelle.

Le papetier Carlos Robert, 69 ans, compte notamment sur les déçus de la vie citadine pour prendre sa succession et poursuivre l'aventure. © Radio France - Théo SIRE

Mais il reste très confiant de trouver quelqu'un. Sinon, ça signifierait la fin du moulin à papier de Sainte-Suzanne, et un pas de plus vers la mort de son métier. Il est prêt à former son successeur, et à donner des coups de mains de temps en temps, même en pleine retraite.