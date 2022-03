Sarlat fête l'oie les 5 et 6 mars. Des animations sont prévues tout le week-end. Samedi soir, sarladais et visiteurs se sont retrouvés pour faire la fête à la soirée Bodeg'oie, place de la mairie.

À Sarlat, on fête l'oie tout le week-end

Habitués et visiteurs se sont donnés rendez-vous sous le chapiteau.

Fes'toie fait son grand retour ! Après deux ans d'absence, la fête de l'oie bat son plein ce week-end des 5 et 6 mars à Sarlat.

Au programme : visites de fermes, chasses au trésor, ateliers de cuisine, animations en centre-ville, démonstrations de découpe d'oies... Samedi soir, la fameuse Bodeg'oie a rassemblé du monde place de la Liberté. Sous un chapiteau et accompagnés par deux bandas, sarladais et touristes ont pu déguster une assiette à base d'oie : saucisson, magret, rillettes, aiguillettes d'oie et pommes de terre sarladaises.

Dimanche, la fête continue, avec notamment un marché au gras et le célèbre repas tout à l'oie. 900 convives se retrouveront pour déguster 15 plats à base d'oie.

Au menu : saucisson, magret, rillettes, aiguillettes d'oies et pommes de terre sarladaises. © Radio France - Jeanne de Butler