A Sarreguemines, le pouvoir des fleurs (et des fruits, et des légumes)

Sarreguemines a décroché la Fleur d'or 2018 : c'est la plus haute distinction possible en matière de fleurissement. C'est la deuxième fois que la ville obtient la récompense, grâce, notamment, à l'opération Croc ta ville : des fruits et légumes, ainsi que des plantes aromatiques, en libre-service.

Sarreguemines, France

Sarreguemines obtient la Fleur d'Or ! Et pour la deuxième fois s'il vous plaît. Une délégation municipale est allée chercher la récompense à Paris lors de la remise officielle, début février. La Fleur d'or, c'est le "coup de cœur du jury" des Villes et villages fleuris. Seules les communes à quatre fleurs peuvent y prétendre, et seulement une fois tous les six ans (Sarreguemines l'avait obtenue en 2012).

Même en hiver, on trouve des fleurs à Sarreguemines © Radio France - Magali Fichter

Une récompense rare et prestigieuse

Les critères rassemblent l'aspect visuel du fleurissement, son originalité, mais aussi la propreté des rues, la biodiversité, ou encore le développement durable. Il n'y a que cinq villes en France qui l'ont obtenu pour cette année, après le passage du jury cet été : Sarreguemines donc, la Vraie-Croix (Morbihan), Châtillon-sur-Chalaronne (Ain), Gagny (Seine-Saint-Denis) et Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin).

La faïencerie, l'un des fils conducteurs du fleurissement à Sarreguemines © Radio France - Magali Fichter

Des plantes aromatiques en libre-service

Ce qui a fait la différence pour Sarreguemines, ce sont ses décorations florales autour de la faïencerie, mais aussi l'opération Croc ta ville : dans certains coins de la ville, vous pouvez trouver aux beaux jours des fruits et légumes à la place des fleurs, des plantes aromatiques à cueillir en libre-service : "Dans le fleurissement, explique Christiane Heckel, adjointe à l'environnement, nous avons planté des tomates, des haricots, des courgettes des choux, enfin vraiment tout ce qu'on trouve dans les potagers. On a même mis des arbres fruitiers dans les bacs où les gens pouvaient se servir."

L'objectif : rendre les habitants de la ville acteurs du fleurissement

L'opération a commencé il y a trois ans et elle a vraiment pris son essor l'année dernière. L'objectif, pour Christiane Heckel, c'est de "mettre en place des dynamiques collectives, sensibiliser les gens aux pratiques écologiques de jardinage et créer des espaces communaux où sont cultivés des légumes PAR et POUR les citoyens." Pour l'instant, c'est un chantier d'insertion qui a travaillé dessus. Mais "l'intérêt c'est effectivement de faire adhérer le citoyen à la plantation, à l'arrosage, et à la consommation".