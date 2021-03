A Saujon, en Charente-Maritime la piscine accueille de nouveau les baigneurs

Pour pouvoir profiter d'une baignade, faut bien entendu réserver : "On avait trois créneau par semaine, là on en est à douze et dès la semaine prochaine il y en aura deux de plus" Guy Bernaut, l'un des maîtres nageurs de la piscine "on a des gens qui viennent de tout le département, La Rochelle, Saintes, Royan. Certains nous appellent pour savoir quand on va mettre le planning et pouvoir réserver de suite" s'amuse-t-il.

des sportifs et "monsieur, madame tout le monde"

Et en effet, dans le bassin les nageurs sont ravis : "ça fait du bien, moi qui ai des problèmes de dos, je revis !" s'esclaffe Marie-Isabelle. Sur les lignes d'eau, il y a, comme d'habitude, "les sportifs de haut niveau, d'un côté, et monsieur, madame tout le monde, qui viennent faire quelques basses on a vraiment tous les publics c'est ça qui est génial" précise Guy.

Les sportifs en profitent pour retrouver un rythme d'entraînement © Radio France - Perrine Roguet

Bruno est triathlète à Royan, il n'a pas nagé depuis trois mois "d'habitude je fais trois séances par semaines, alors forcément ça fait bizarre de se remettre dans le bain" mais il l'assure : "ça fait autant de bien sportivement que moralement de reprendre".

La piscine a dû mettre en place tout un système pour réussir à accueillir du public. D'abord, elle est découverte, alors qu'habituellement à cette période la piscine a un toit au dessus de la tête : "par un mécanisme sur des rails, on peut découvrir, ce qui nous permet l'été de jouer en fonction du temps. Mais là, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, elle restera ouverte" rigole Guy.

Les cabines de change sont individuelles, sauf pour les habitants d'un même foyer : "ce qui nous permet d'accueillir entre seize et une trentaine de personnes" explique Guy. Entre chaque créneau, les cabines et toutes portes et autres points de contacts sont désinfectés. Permettant ainsi aux nageurs de se baigner en toute sécurité.