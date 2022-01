A Semur-en-Auxois, la boulangerie Michelot vend des fèves à l'effigie des clubs sportifs de la ville

C'est une tradition incontournable de ce début d'année : la galette des rois. A Semur-en-Auxois, Yannick Michelot a su revisiter ce grand classique en proposant des fèves à l'effigie des clubs sportifs de la ville. C'est la deuxième année que le boulanger fait un partenariat avec l'Office Municipale des Sports (OMS), une façon pour lui de rendre hommage à sa ville. Neuf clubs sont représentés sur les fèves, neuf autres ont été mis en valeur l'année dernière dans la boulangerie.

Ces fèves sont fabriquées en France, par la société Panessiel, basée à Saint-Ismier dans l'Isère. L'aventure avec cette société a commencé il y a trois ans. C'était alors des monuments qui étaient représentés. "Ca a très bien marché, voilà pourquoi on a continué avec cette société, histoire de _mettre en valeur la ville de Semur parce que j'y suis très attaché_", raconte Yannick Michelot.

Chaque année, il commande 1 300 fèves. Certaines vont dans les galettes vendues dans la boutique, mais il est aussi possible de les acheter à l'unité ou bien dans un coffret de neuf. "Ce sont des fèves uniques au monde, il n'y aura pas cinquante collections."

Les neuf fèves proposées par la boulangerie Michelot cette année © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais cet engagement pour le local n'est pas gratuit pour le boulanger: "Il faut savoir que 85% des fèves sont fabriquées en Asie, forcément ce n'est pas le même coût: une fève fabriquée en Asie coûte 20 centimes, alors que nous les achetons environ 1,20 euros." Pour autant, les galettes de la boulangerie Michelot ne coûtent pas plus cher qu'ailleurs: "on prend totalement en charge le coût des fèves, les galettes restent à un prix abordable." Une raison de plus pour les clients de se faire plaisir: il est possible de commander une galette avec une fève en particulier, histoire de personnaliser les réunions de famille ou entre amis.

C'est une façon aussi pour le boulanger de se différencier des galettes que l'ont trouve dans les autres boulangeries ou en grande distribution. Yannick Michelot dénonce d'ailleurs des pratiques injustes de la part des grandes enseignes qui vendent des galettes des rois dès le mois de décembre, alors que les boulangeries-pâtisseries ne peuvent en fournir pas en fournir pendant les fêtes de de fin d'année. "Ca devrait être un peu comme le Beaujolais nouveau, il faudrait qu'il y ait un règlement."

Malgré tout, la boulangerie enregistre de très bonnes ventes tous les ans, notamment le 6 janvier, jour de l'Epiphanie, mais aussi pendant les week-end de janvier. _"_Les gens viennent parce que la galette est très bonne! Les galettes de chez Michelot, c'est un peu une institution, comme les gaufres de Quarré-les-Tombes!"