A Sens, des élèves de première en spécialité cinéma participent à un tournage de film

Sens accueille en ce moment le tournage de scènes du film "Oranges sanguines", une comédie avec Catherine Frot et François Berléand. Cinq élèves de première de Sens en spécialité cinéma sont en stage depuis le début de la semaine sur ce tournage

Les élèves de première, spécialité cinéma, du lycée de Sens et leur professeur

Dernier jour de tournage ce vendredi à Sens de scènes du film "Oranges sanguines" dans les salons de l'Hotel de Ville. Une comédie du réalisateur Jean Christophe Meurisse, avec Catherine Frot, Blanche Gardin et François Berléand.

Depuis le début de la semaine, cinq élèves de première du lycée de Sens en spécialité cinéma, participent à ce tournage. C'est le seul établissement dans l'Yonne à proposer une spécialité cinéma. Le lycée de Toucy propose lui une option cinéma.

C'est impressionnant de voir des acteurs devant nous : Emilien

Pour ces jeunes, passionnés de cinéma, ce tournage est une expérience inoubliable. Emilien, 16 ans, n'en revient toujours pas. "C'est vraiment extraordinaire. C'est impressionnant de voir des acteurs qui sont là devant nous, avec toute l'équipe du film, les caméras."

Emilien , 16 ans, en seconde option cinéma au lycée de Toucy l'an dernier. Il a intégré cette année le lycée de Sens, seul établissement dans l'Yonne à proposer une spécialité cinéma. Copier

Se confronter à la réalité d'un tournage , c'est l'objectif du stage. Pas seulement observer mais participer également explique Manon. "J'ai aider à insonoriser une pièce, à bouger pas mal de choses pour tourner certaines scènes. "

Ce stage m'a aidé à comprendre ce que je voulais faire exactement : Clarisse

Pour Clarisse , ce stage c'est avant tout une belle opportunité pour elle et les autres élèves de la classe cinéma ." Parce que même si on fait cours de cinéma au lycée, c'est mieux de savoir comment ça se passe vraiment sur un lieu de tournage. Ça permet de savoir dans quoi on s'embarque. Ça m'a bien aidé à comprendre ce que je voulais faire exactement."

Et elle n'est pas la seule. Pour Emilien, se retrouver au milieu de ce tournage lui a semble-t-il ôté les derniers doutes qu'il pouvait avoir. "Ça confirme ce que je veux faire plus tard. C'est caméraman. "

La spécialité cinéma au lycée de Sens, c'est 14 élèves en première et 13 en terminale.