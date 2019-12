A Sens, des sculptures d'un artiste chinois sont reproduites pour le musée d'art national de Pékin

Sens, France

C'est dans un atelier plein de plâtre et de lumière au cœur de Sens que sont copiées ces œuvres originales données par la fille de Yan Dehui à l'Etat chinois pour le NAMOC, le musée d'art national de Chine à Pékin.

Des bustes et des statues entières

"Là nous n'avons que des bustes ou des statues entières sur pied", montre Nathalie Butté, artiste de formation et chargée d'effectuer ces reproductions, "là, on va fabriquer un moule à base d’élastomère et une chape en plâtre pour que ça tienne le tout. Sur l'original, on va venir placer cet élastomère et le fait que ça reste souple, ça nous permet surtout de démouler."

Visage réalisé par Yan Dehui © Radio France - Renaud Candelier

Un Chinois arrivé en France en 1938

Yan Dehui arrive en France en 1938 et s'inscrit à l'école des beaux arts à Paris. Il a un certain succès dans le Paris d'après-guerre puis s'installe dans un atelier dans le Loiret, à la limite de l'Yonne. Et il reste largement ignoré dans son pays, la Chine, où il ne retournerait jamais rappelle Peggy Desmeules-Deniot, responsable de l'atelier de moulage du musée de Sens : "il fait partie de ceux qu'on appelle les Chinois oubliés. Ce sont des artistes chinois qui ont été précurseurs à un moment donné, puis on s'est désintéressé de leur travail parce qu'en Chine la sculpture était plutôt considérée comme un art secondaire et un art mineur. Maintenant on s'aperçoit que les Chinois sculptaient de façon incroyable."

Moule pour la reproduction de sculptures, à l'atelier de moulage du musée de Sens (Yonne) © Radio France - Renaud Candelier

Copier des œuvres demande un grand soin avec les originaux

Ces œuvres dont il faut prendre le plus grand soin lors des reproductions explique Nathalie Butté : "Là c'est madame Yen à l'âge de 15 ans. Ce buste, on vient de le sortir. On va nettoyer tout le joint bien comme il faut. On avait mis du savon pour protéger l'original et différentes protections. Donc, là un rinçage avec de l'eau suffit pour nettoyer la surface."

C'est une grande nouveauté pour l'atelier de moulage à Sens plutôt habitué à reproduire des œuvres classiques commente Peggy Desmeules-Deniot : "cela me touche de pouvoir travailler sur un sculpteur qui n'est plus là, qui est décédé. Parfois j'ai l'impression de le connaître sans l'avoir jamais rencontré."

Des copies d’œuvres du sculpteur Yan Dehui au séchage à Sens © Radio France - Renaud Candelier

De nouvelles reproductions en 2020

Yan Dehui meurt en 1987 en France. Aujourd'hui la Chine recommence à s'intéresser à lui. Pour mener ce travail de reproduction, la ville de Sens a embauché deux personnes supplémentaires qui copieront treize nouvelles œuvres du sculpteur chinois durant l'année 2020.