A Sens, le premier Color Run est un succès

Plus de 250 coureurs ont participé hier au premier Color Run organisé par des étudiants de l'école de gestion et de commerce de Sens . Durant 5 km, les participants ont été régulièrement aspergés de poudre de peinture.

Pas besoin d'être rapide et d'arriver le premier...Quand on prend le départ du Color Run ce n'est pas le résultat qui compte. Il n'y a d'ailleurs pas de classement.

Le principe c'est donc de s'amuser. A chaque kilomètre du parcours qui en compte cinq, les participants sont aspergés de poudre de peinture : jaune, bleue, rouge ou verte.

Et en franchissant la ligne d'arrivée hier à Sens tous les participants, sans exception, avaient le sourire.

Et en plus, ils courraient pour la bonne cause. Les bénéfices du Color Run ont en effet été reversés à l'association Tom Pouce 27 qui soutient les parents d'enfants en situation de handicap.

Plus de 250 coureurs ont participé hier au premier Color Run de Sens. Le reportage de Damien Robine Copier

Mireille et Françoise sont venues d'Auxerre pour participer au Color Run © Radio France -

Avant le départ, l'échauffement s'impose. © Radio France -

C'est parti pour 5 kilomètres de bonheur, certains ont déjà pris des couleurs. © Radio France -

Ambiance de fête au départ du Color Run de Sens © Radio France -

Pas de soleil, les lunettes c'est pour protéger les yeux de la poudre de peinture © Radio France -

Sur le parcours, on se laisse asperger de poudre dans la joie © Radio France -