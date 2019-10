A Sens, les enfants sont à l'aise dans l'eau

Sens, France

Avec le plan Aisance Aquatique, la ministre des sports entend apporter une réponse à l’augmentation du nombre de noyades accidentelles en France, notamment chez les moins de 6 ans. En 2018, la France a connu 1169 noyades accidentelles sur la période de juin à août, selon les résultats publiés par Santé publique France.

A Sens on est bien conscient du problème. C'est pourquoi depuis plus de vingt ans, des stages sont organisés durant les vacances scolaires. Cette semaine la piscine Tournesol à Sens, accueille 24 enfants âgés de 5 à 12 ans. Ils sont divisés en deux groupes.

"On s'amuse, on nage avec la planche, c'est facile" : Johana, Farés, Antonia

Les plus petits ont pied dans le petit bassin. Certains ont mis la ceinture avec les flotteurs. Pas de grimaces pas de pleurs, juste des sourires pour Johana, Farés et Antonia. " On s'amuse et on fait des exercices en même temps. On fait des trucs avec les frites sur le ventre, le dos. On nage avec la planche, c'est facile. "

L'objectif de ces stages , c'est que les enfants se sentent à l'aise dans l'eau explique Marc , un des maitres-nageurs. "C'est beaucoup basé sur le jeu, justement pour mettre les enfants à l'aise. Aller chercher des objets sous l'eau, sauter dans l'eau, marcher sur un tapis sur l'eau."

Philippe le maître-nageur fait nager les petits avec une frite et une ceinture pour qu'ils prennent confiance © Radio France - Damien Robine

Beaucoup trop d'enfants ne savent pas nager constate Marc et il y a malheureusement trop d'accidents. D'où l'importance de ce genre de stage. "Notre objectif, c'est qu'à la fin de la semaine, ils puissent mettre la tête dans l'eau , se mettre sur le dos. Se déplacer sur le ventre en faisant une nage, pas académique, disons plutôt chien-chien, en bougeant les bras et les jambes, pour se sortir de toutes les situations."

Le prochain stage débute lundi au centre Pierre Toinot à Sens. A Auxerre, le stade nautique organise aussi un stage la semaine prochaine , destiné aux enfants de 4-5 ans.