À Sérignan-du-Comtat, le Naturoptère se réinvente

Courez au Naturoptère, à Sérignan-du-Comtat ! Au moment du déconfinement, le centre dédié aux insectes a bouleversé toute son organisation pour renouer avec le public. Davantage d'animation et de pédagogie autour des araignées, fourmis et cigales : visite guidée avec France Bleu Vaucluse.

Rouvert depuis le 22 juin, le Naturoptère a profité du déconfinement pour se réinventer. Il propose plus d'ateliers, plus d'animations, de visites guidées et de pédagogie. Le visiteur ne déambule plus seul dans le musée, mais il rencontre des animateurs, qui lui offrent une plongée au cœur du vivant. À Sérignan-du-Comtat, le Naturoptère accueille en ce moment jusqu'à 60 visiteurs par jour, sur réservation.

Des ateliers plus ludiques

Près de 35 salariés y travaillent et proposent des visites animées, consacrées aux phasmes, aux coléoptères, aux fourmis, etc. Les familles viennent nombreuses et ce sont les enfants qui posent le plus de questions comme le raconte Sofiane, l'un des animateurs. "Tout ça attise leur curiosité. On a des ateliers très ludiques, comme les paillasses de scientifiques avec des loupes, des filets de capture pour attraper des insectes. Apprendre, mais en s'amusant, ils adorent".

Damien Brunel est le directeur de l'Université populaire du Ventoux et responsable du Naturoptère. Le "déconfinement nous a poussés à aller de l'avant et tenter des choses qu'on ne faisait pas. Résultat, les gens sont encore plus satisfaits. Ça a aussi poussé les visiteurs qui ne peuvent pas partir à se demander ce qu'ils peuvent faire sur leur territoire. Au lieu d'avoir des Australiens ou Américains, on reçoit donc des Vauclusiens. On retrouve un public local qui ne s'était pas posé la question de ce qu'il avait à côté de chez lui".

Une exposition en préparation

Le Naturoptère dispose d'un argument très convaincant en ce moment. Grâce à un bâtiment conçu intelligemment, il y fait 25 degrés, même quand il fait 40 dehors, sans aucune climatisation agressive. À partir de la mi-octobre, le Naturoptère organise une exposition baptisée "Bizzarium", à destination surtout des adolescents. On y croisera de vrais monstres... et des monstres légendaires.