À Sète, "Chasseur d'appart" se passe en famille pour la première fois

L'émission "Chasseurs d'appart" se déroule à Sète (Hérault) cette semaine, avec une particularité : les trois candidats qui s'affrontent font partie de la même famille et de la même agence. Il s'agit d'Emmanuel et de ses deux enfants, Charles et Mathilde.

Cette semaine l'émission "Chasseurs d'appart" se passe en famille. Pour la première fois, ce sont un père et ses deux enfants qui s'affrontent pour remporter le titre de meilleur chasseur d'appartement de Sète. De lundi à vendredi, à 18h45 sur M6, sous le regard du présentateur Stéphane Plaza, Emmanuel, son fils Charles et sa fille Mathilde seront en compétition. Une situation très touchante pour le père de famille qui ne les avait jamais vus en situation avec des clients : "_Forcément on est émus de les voir aussi épanouis dans leur corps de métier._"

L'idée est venue de la productrice Nathalie Pisibon après les avoir vus chacun défiler lors d'un casting. "Ma fille est passée en première, puis mon fils et enfin moi en troisième, explique Emmanuel. Mais avant il y avait aussi eu plein d'autres agences. Et puis Nathalie m'a dit que mes deux enfants passaient super bien à l'écran et m'a proposé qu'on fasse l'émission tous les trois. J'ai tout de suite validé."

"Une ville avec une vraie qualité de vie"

Sète ne fait pourtant pas partie du type de villes dans lesquelles la production a l'habitude de poser ses valises pour tourner "Chasseurs d'appart". "On tourne rarement dans les petites villes parce qu'il y a moins de biens, surtout dans celles qui sont près de l'eau et où il y a une forte demande, explique Nathalie Pisibon. On a quand même tenté Sète parce que c'est une ville qui est de plus en plus dynamique, c'est une ville touristique. On est vraiment ravis du résultat, _Sète est une ville avec une vraie qualité de vie et ça on s'en est bien rendu compte._"

Vendredi, les deux candidats ayant remporté le plus de points s'affronteront en finale et le vainqueur sera désigné meilleur chasseur d'appartement.