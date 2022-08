Journée internationale du géocaching : la médiathèque de Sommery ne se cache pas

Samedi 19 août c'est la journée internationale du géocaching. Un jeu disponible sur application, où il suffit de se connecter pour repérer des caches et tenter d'aller les ouvrir. A Sommery et dans les communes alentours, huit caches sont éparpillées depuis avril dernier, grâce à la médiathèque.

Les balades avec des enfants, ce n'est pas toujours évident… Le géocaching est peut être la solution. Une fois l'application téléchargée, il suffit d'aller à la recherche de caches. Disposées un peu partout par des particuliers, on peut accumuler les caches, ou se contenter d'en découvrir une ou deux. Depuis avril dernier, la médiathèque de Sommery a disposé des caches dans la commune et les villages avoisinants : Beaubec-la-Rosière, Mauquenchy, Roncherolles-en-Bray et Sainte-Geneviève. Aujourd'hui huit sont disponibles, au pied d'un arbre ou d'une église…

"C'est une activité gratuite, sans réservation et libre en permanence", Valentine Rouzies, bibliothécaire à Sommery.

C'est Valentine Rouzies, la bibliothécaire qui est à l'origine de ce projet. "Pour moi c'est une opération qui est gagnante dans le sens où la médiathèque est présente à l'extérieur et ça amène forcément un peu de visibilité, assure-t-elle. C'est un activité gratuite, sans réservation, libre en permanence, il n'y a que du plus". Dans les caches de la médiathèque on peut trouver des poèmes de Jacques Prévert réalisés par des scolaires, mais aussi une fiche où inscrire son nom et ainsi prouver que l'on a découvert cette cache.

Une cache se trouve au pied de l'église de Roncherolles-en-Bray. © Radio France - Pierre Frasiak

Depuis le mois d'avril, avril une dizaine de passages sont inscrits pour chaque cache. Et les commentaires sur l'application louent l'initiative de la médiathèque. C'est aussi le cas de Marie-Paule, habitante de Sommery. Avec son fils de 7 ans, elle a déjà découvert 4 des 8 caches "On découvre un peu les villages aux alentours parce qu'on y va surtout pour déposer les enfants à l'école ou juste passer… Mais là, on s'arrête et on découvre des rues où l'on aurait pas été spécialement".

La médiathèque de Sommery développe son parcours de géocaching. Copier

Bonne nouvelle si le géocaching vous tente. Les caches sont accessibles y compris en dehors des horaires d'ouverture de la médiathèque.