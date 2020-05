A Sorigny, Family Park n'ouvrira pas avant le 1er juillet

Family Park ne pourra pas rouvrir ses portes avant le 1er juillet. Depuis ce jeudi, et le discours d’Edouard Philippe, le parc d’attractions de Sorigny a pourtant l’autorisation d’ouvrir dès mardi prochain, mais ça c’est pour la théorie. Car en pratique, la réouverture s’annonce beaucoup plus compliquée.

Un protocole sanitaire qui va coûter 5000 euros

Il va bien sûr falloir mettre en place le fameux protocole sanitaire, et ça, pour Annabelle Deillhy, la gérante du parc, ça ne pouvait pas s’anticiper. "On ne savait pas s'il fallait investir, car si c'était pour ouvrir mi juillet ou fin juillet, là on ne savait pas si on allait ouvrir, si ça aurait valu le coup, car c'est vraiment un coût énorme, ce protocole sanitaire".

Un coût de 5000 euros, entre la désinfection des barrières, des manèges entre chaque passage d’enfants, l’installation de gel hydroalcoolique à l’entrée de chaque file d’attente, et puis bien sûr, l’équipement des 70 salariés, en masques, gants et visières. Cette réouverture, c’est quand même mieux que rien dit-elle, mais ça ne rattrapera pas tout ce qui n’a pas été fait depuis avril.

Une fermeture du parc repoussée à novembre

Surtout que le déménagement de Saint-Martin-le-Beau à Sorigny a été un gros investissement. "Même si on a eu une aide de BPI (Banque publique d'investissement), le report des prêts en cours, c'est un prêt donc _comme tous les prêts il va falloir rembourser et donc il va falloir faire un peu de recettes_" explique Annabelle Deillhy.

Et pour espérer en engranger des recettes, la fermeture du parc, jusqu’ici prévue fin septembre, est repoussée au 1er novembre.

Family Park, comme n’importe quel autre parc d’attraction, devra respecter une jauge maximale de 5000 personnes. Avec ce déménagement de Saint-Martin-le-Beau à Sorigny, le parc passe de 3,8 à 6 hectares, avec 44 attractions.