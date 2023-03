A Strasbourg, l'emblématique opéra national du Rhin va être rénové et restructuré

Cela faisait plus de 20 ans que le bâtiment du XIXe siècle n'était plus aux normes de sécurité. Cette fois la maire écologiste de Strasbourg a tranché. L'opéra national du Rhin, place Broglie, ne déménagera pas. Il va au contraire être rénové et restructuré. Les travaux devraient commencer en 2026 et durer trois ans. Il y aura donc des saisons hors les murs pour l'opéra, qui cherchera ainsi à "aller à la rencontre d'un nouveau public" espère Alain Perroux, le directeur de l'ONR .

En attendant, une étude va être lancée dans les prochaines semaines pour connaître le périmètre exact des rénovations : simple mise aux normes de sécurité, ou restructuration profonde de la salle de 1100 places, du bâtiment et éventuelle extension. La question de la jauge sera donc essentielle pour savoir s'il faut revoir en entier la salle de spectacle, qui n'est pas classée aux monuments historiques, contrairement à la façade à colonnes.

La mairie de Strasbourg annonce la rénovation de l'opéra national du Rhin © Radio France - Antoine Balandra

La décision de rénover le bâtiment "ne pouvait plus attendre" et permettra à l'opéra national du Rhin de se projeter dans les "50 prochaines années" estime en tout cas Jeanne Barseghian, la maire de Strasbourg. "C'est un grand jour pour Strasbourg et pour le rayonnement culturel de notre ville. Il devenait urgent de prendre une décision. Il y a eu beaucoup de réflexions, d'études et de tergiversations, il était urgent de trancher. Cela va permettre de se projeter vers un avenir sur plusieurs décennies pour cette très grande institution culturelle. Nous décidons aussi du cadre qui va nous permettre d'avancer, ce cadre nous permettra de définir le niveau d'ambition que nous nous fixons dans la restructuration du bâtiment et donc de décider collégialement du périmètre des travaux qui devraient démarrer d'ici 2026" précise Jeanne Barseghian.

Besoin de mieux accueillir le public

Car au delà des questions de sécurité, le bâtiment a besoin d'entrer dans un nouveau siècle. La mairie pourrait en profiter pour restructurer complètement le bâtiment avec des réflexions par exemple sur une éventuelle extension sur la place du petit Broglie. "On a un besoin criant d'espace, d'espace technique pour les changements de décors, les stockages de décors ou d'accessoires, on a besoin de bureaux, de lieux de convivialité, ce serait encore mieux avec un réfectoire ou une cantine" explique Alain Perroux*.*

"C'est la même chose pour l'accueil des publics. On peut imaginer améliorer les conditions d'accueil. Et puis il y a des choses basiques comme par exemple la distance que vous avez entre un siège et la rembarde des galeries, il y a beaucoup de sièges très peu confortables pour le corps du spectateur, et les sièges qui posent des problèmes de vision. C'est le problème des théâtres à l'italienne où vous avez par exemple une moitié de la scène que vous ne voyez pas quand vous êtes dans les galeries sur les côtés" poursuit-il.

Le théâtre à l'italienne dans l'opéra national du Rhin a besoin de rénovations © Radio France - Antoine Balandra

La maire de Strasbourg Jeanne Barseghian évoque un budget de 25 à 70 millions d'euros selon l'ampleur des travaux. Mais pour Pierre Jakubowicz conseiller municipal d'opposition et administrateur de l'opéra national du Rhin, si la décision de rénover est la bonne, ces prévisions budgétaires seraient sous-évaluées. "Je pense que l'on est en dessous de la réalité, quand on voit aujourd'hui les chantiers similaires qui ont pu être conduits en Europe, les contraintes techniques, on sera certainement dans des coûts supérieurs, et il est important de dire la vérité dès le début sur ces coûts" estime l'élu.

Un comité de pilotage politique va être mis en place avec la ville, la région, l'Etat ou encore l'Eurométropole. La rénovation de l'opéra national du Rhin sera aussi discuté dans le cadre de la négociation du contrat triennal Strasbourg capitale européenne avec l'Etat.