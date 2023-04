A Strasbourg, l'évènement "Halles of games" donne de la visibilité à la culture urbaine

Dans les Halles de la Citadelles à Strasbourg, des enfants apprennent à faire du roller, d'autres font du parkour sur des tapis de gymnastique ou jouent au basket. Depuis vendredi jusqu'à demain, lundi 10 avril, l'association Street K investit les lieux en créant l'évènement "Halles of games" . Pendant quatre jours, sports et arts urbains se croisent. L'objectif pour l'association : changer le regard sur la culture urbaine.

Explosion de licenciés dans les clubs de skate

Parmi les activités proposées (rollers, parkour, basket, hip-hop, graff, DJing) le skate fait déjà parler de lui depuis son apparition aux Jeux Olympiques de Tokyo, en 2021. "Le fait que cette pratique soit aux JO a imposé des règles" explique Théo, moniteur de skate à la NL Rolling School. Il encadre les initiations au skate aux "Halles of games". "Ca a crédibilisé cette pratique. Avant, quand on voulait regarder du skate, on allait sur You Tube, ce n'était représenté nulle part ailleurs. On avait une image dégradante des skateurs. Maintenant les gens s'ouvrent à ce sport." Théo insiste sur la notion de sport. Pour savoir faire une figure en skate, il faut beaucoup "de patience, de temps et de rigueur". Voir des skateurs voltiger en compétition a permis de créer des passions chez les plus jeunes : le nombre d'adhérents a explosé à la NL Rolling School, de 40 à 100 licenciés en plus depuis l'apparition du skate aux JO.

Aux "Halles of games", les jeunes sont justement nombreux à s'initier à ces pratiques sportives. Nino a 9 ans, il se balade régulièrement en skate avec son père et depuis qu'il a vu les skateurs aux Jeux Olympiques, sa vision de cette pratique a changé. "J'étais impressionné par leurs figures. Peut-être qu'un jour j'aurais leur niveau mais pour le moment je suis venu ici pour apprendre à mieux tourner avec ma planche."

Eric Le Gall, président de l'association Street K, se félicite. "Nous avons fait carton plein et nous avons réussi à montrer que les sports urbains demandent de la discipline mais surtout qu'ils sont très accessibles. Nous avons vu hier soir sur les battle de danse des petits de sept, huit ans et qui avaient déjà quatre ans de pratique. C'était impressionnant !"

L'entrée aux "Halle of games" est de deux euros, l'inscription aux initiations est ensuite gratuite. Les billets peuvent s'acheter en ligne ou sur place. Pour la dernière journée, les participants pourront s'initier au basket et au hip-hop, de 10h à 22h.