A Strasbourg, la cathédrale a enfin sa boutique

Déjà au Moyen-âge, et même encore au 18ème siècle, on trouvait des boutiques au pied de la cathédrale de Strasbourg. L'édifice gothique renoue avec cette tradition. Un magasin de souvenirs et d'ouvrages dédiés à la cathédrale ouvre ses portes cette semaine, l’Échoppe Saint-Michel.